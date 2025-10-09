Debut muy complicado de Rahm en Madrid: «Fue muy frustrante»

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Subidas, bajadas vertiginosas, curvas cerradas, frenazos en seco... Jon Rahm se subió en una montaña rusa en el Club de Campo Villa de Madrid en la primera jornada del Open de España. El vizcaíno dio una lección de juego corto pero estuvo muy discreto desde el tee y con los hierros, de tal forma que la magia en los alredores de los greenes solo sirvió para compensar los numerosos tiros que se fueron al rough y los bunkers y para minimizar daños aún mayores.

El golpe desde la arena en el hoyo 14, canjeado por un eagle estratosférico en el primer par cinco del recorrido, forma ya parte de la historia del torneo. Fantasía pura con precisión milimétrica que despertó a los aficionados que acudieron a presenciar la competición en un día espectacular para hacer buenas tarjetas. El tricampeón terminó con más uno a falta de la jornada de la tarde y este viernes desde las dos de la tarde intentará la remontada.

Tras una jornada tan complicada, Ramh confesó que había sido «un día frustrante». «No, pero eso suele suceder. Son greenes, no me acuerdo, no sé si los han cambiado desde que los hicieron. Si no los han cambiado, tienen casi 60 años, es un poco lo que sucede. No todos están igual y siempre hay alguno que está más duro que otro", señala.