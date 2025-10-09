Fer Estévez está en el punto de mira en la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva cierra este viernes su preparación para el encuentro de la 7ª jornada de Liga ante el CF Talavera de la Reina (El Prado, mañana a las 18.30 horas), tras la cual hablará ante los medios de comunicación el técnico Fernando Estévez. La posición del técnico granadino es cada vez más incómoda por los resultados que va acumulando el equipo. De momento no ha habido plazos ni ningún ultimátum, pero lo cierto es que en el mundo del fútbol la posición de los técnicos siempre es la más débil. Y aunque los exámenes finales suelen llegar en junio, el preparador podría afrontarlos en estas dos o tres próximas jornadas.

No se caracteriza la Deportiva por perder los nervios demasiado pronto, pero seguir acumulando marcadores negativos y que el equipo se hunda en la zona de descenso en el primer cuarto de Liga podría acabar teniendo consecuencias más pronto que tarde. No obstante y echando la vista atrás, en el año de Carlos Terrazas, la Deportiva llegó casi al final de una desastrosa 1ª vuelta en puestos de descenso y el vasco completó la Liga en el banquillo. En el otra cara de la moneda y sin ocupar una posición baja, Manolo Herrero fue destituido a mediados de octubre del 2016 tras una derrota en Navarra. En este caso el equipo venía de un descenso desde la 2ª División y empezó la Liga perdiendo ante la Cultural en casa y cayendo en Copa ante un rival de inferior categoría. Todo se acabó juntando para que se diese aquella destitución que sorprendió por el hecho de no ser muy habitual en el club blanquiazul.

Aunque el equipo haya hecho méritos para tener más puntos y como decía el domingo Xemi, si hubiese entrado al de Borja Vázquez, posiblemente el choque hubiera sido igual, pero con resultado positivo, al final los ‘y sis’ y los méritos o merecimientos en el fútbol no tienen nada que hacer ante los resultados.

Por otro lado, el Comité Técnico de Árbitro ha designado para el choque de mañana al sevillano Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). Nunca ha dirigido un encuentro del conjunto berciano.

En la actualidad de la 1ª RFEF hay que señalar que Unionistas ha incorporado al delantero Gastón Valdés, que estaba sin equipo. El uruguayo había jugado la pasada temporada en 2ª División con el FC Cartagena, pero una lesión le dejó fuera de combate.

Por ahora el club no se significa sobre el crédito del técnico, pero otra derrota podría dejarle muy tocado