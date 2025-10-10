Necesidad de ganar como el comer

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Las urgencias cada vez son mayores para la Deportiva. Después de haber obtenido uno de los últimos 15 puntos en juego y no ganar desde el 31 de agosto, el conjunto berciano visita este sábado el estadio El Prado para medirse a un CF Talavera de la Reina que es un recién ascendido, pero que no ha perdido en casa. El duelo arranca a las 18.30 horas y se podrá seguir en el minuto a minuto de www.diariodeleon.es en internet, a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Un mal resultado, sobre todo si la imagen es mala, puede dejar en el aire el cargo de Fernando Estévez, aunque el preparador andaluz podría tener crédito al menos hasta el choque ante el Zamora CF. El técnico dijo ayer sentirse tranquilo y respaldado y con ganas de revertir la situación. Aunque esta semana ha llegado a ensayar con defensa de cionco, no parece que vaya a introducir demasiadas variaciones, más allá de que tiene que sustituir obligatoriamente al lesionado Eneko Aguilar. Xemi podría jugar de mediocentro y entrar en el once Borja Vázquez como extremo o adelantar a Eneko Undabarrena, dejar a Xemi de extremo izquierdo y devolver al equipo inicial a Ger Nóvoa. Como en los otros partidos de fuera de casa, Borja Valle podría jugar más adelantado, haciendo pareja en punta con Cortés. La novedad en la convocatoria es la presencia de Esquerdo.

El conjunto blanquiazul manchego es 11º con 8 puntos, viene de perder en Pontevedra 2-1 y no tiene ausencias. En casa lleva dos empates y un triunfo y en todos esos partidos marcó el ex delantero del Ourense CF Di Renzo, que suma 3 dianas.

El encargado de impartir justicia en el choque será Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). El sevillano nunca ha pitado un encuentro de la Deportiva.

La Deportiva ha visitado 4 veces El Prado (antes, Virgen del Prado), aunque el duelo de esta tarde solo tiene un precedente. Fue en la temporada 2017-2018 con Carlos Terrazas, cuando viajó en puesto de play out en 2ª División B ante un rival que era penúltimo. Perdió 2-0 en su peor partido de las dos últimas décadas. Los goles fueron obra de Espinar de penalti y del ex deportivista Cristian Fernández. Las otras tres visitas a ese campo fueron dos en 2ª División B —las más recientes— y una en 3ª, pero para jugar ante el ya desaparecido Talavera CF. Se produjeron dos derrotas; 1-0 en la Liga 1976-1977 y 2-0 en la 1993-1994, y un triunfo 0-1 en la 2003-2004.

POSIBLES ALINEACIONES

CF Talavera de la Reina: Jaime; Bilal, Sergi Molina, Álvaro López, Aleix Roig; Valen, Isaiah Navarro, Pitu Doncel, Luis Sánchez; Marcos Moreno, Di Renzo.

SD Ponferradina: Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni López; Keita, Fede San Emeterio, Xemi, Borja Vázquez; Cortés, Borja Valle.

Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz).

Estadio y hora: El Prado, 18.30.