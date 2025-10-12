Burgos no es plaza para el Atlético Astorga (1-0)

El Atlético Astorga salió de vacío de su pulso frente a un directo rival por escapar de la zona de peligro, el Burgos Promesas. Los maragatos, que merecieron un mejor resultado cayeron por 1-0 frente a un adversario que lograba su gol en la primera aproximación al área rival y en una acción a balón parado en un saque de esquina que resolvía de cabeza el capitán Ricoy a los 21 minutos.

Los de José Luis Lago afrontaban el envite en una situación delicada en la tabla, con solo tres puntos tras cinco jornadas y con la necesidad de reencontrarse con sensaciones positivas tras el último tropiezo en La Eragudina frente al líder Fabril. Enfrente, un Burgos Promesas que tampoco conocía la victoria y que acumulaba tres empates y dos derrotas. Los primeros minutos del encuentro estuvieron marcados por un dominio territorial del Burgos Promesas, que intentaba construir juego desde la posesión, moviendo el balón con paciencia en busca de espacios. Sin embargo, el Atlético Astorga no tardó en generar su primera aproximación clara. Apenas en el minuto 3, tras una buena combinación ofensiva, Ivi Vales se encontró con un balón franco dentro del área y disparó con potencia, estrellando el balón en el palo. Fue la única ocasión destacable de los primeros veinte minutos, en los que el los locales llevaban la iniciativa, pero sin llegadas de peligro ante el marco defendido por Martín.

Sin embargo, en el minuto 21 llegó el primer golpe del partido. En un saque de esquina a favor del Burgos, Ricoy remató de cabeza dentro del área, superando a la defensa astorgana y adelantando al equipo local en el marcador. El gol supuso un jarro de agua fría para los maragatos, que hasta ese momento habían logrado mantener el orden y contener los ataques del rival, y obligó al Atlético Astorga a reorganizarse para buscar la reacción. Pasado el impacto inicial, el Atlético Astorga se recompuso y comenzó a controlar el partido a través de la posesión del balón. Pero sin lograr acertar ante la portería rival.

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Burgos Promesas quiso avisar y Sagredo probó fortuna con un disparo desde la frontal que obligó a Martín a intervenir con una buena parada, desviando el balón a córner. Fue un primer aviso de que los locales buscaban mantener su ventaja y dificultar cualquier intento de reacción astorgana. Los minutos siguientes, hasta el minuto 70, transcurrieron sin un control claro por parte de ninguno de los equipos. A partir de ahí los de Lago intentaron encerrar a su rival en busca de al menos el empate. Lo merecieron, pero el acierto no estuvo de su lado.