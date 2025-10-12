Tres puntos para respirar un poco

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Lo había dicho una semana antes y lo repitió el sábado en El Prado. Sólo con un triunfo no iba a llegar para recomponerse. Y así lo dejar ver la clasificación. La Deportiva respira y Fernando Estévez también tras el 0-1 de Talavera de la Reina. El resultado corta una racha de cinco encuentros seguidos sin vencer, pero no saca al conjunto berciano de pobre. Los resultados del día de ayer le devuelven a la zona de descenso, de la que había salido provisionalmente el sábado. «Nos faltan uno o dos pasitos para terminar de liberarnos. El primero es ganar en casa. La de hoy la percibo como una victoria importante, pero no definitiva. Quiero ser realista y esa victoria en casa es necesaria. ¡Ojalá podamos conseguirla la semana que viene ante el Zamora CF!», afirmaba el preparador de Capileira en la sala de prensa del estadio de la ciudad de la cerámica.

Curiosamente la Deportiva ganó fuera en su partido más pobre a domicilio de los cuatro realizados. Dicho de otra forma, mereció ganar antes cualquiera de los tres anteriores que el de Talavera de la Reina. «Para salir de esa inercia lo importante era ganar. El partido fue igualado y tuvimos enfrente un rival que compite muy bien, pero el destino nos devuelve esa parte de azar que no hemos tenido con anterioridad. Nos adaptamos. Ha sido definitivo el cambio a tres mediocentros y con superioridad por su expulsión sometimos al CF Talavera de la Reina. Al final nos hundimos más de la cuenta y nos generaron cierto peligro, pero nosotros también lo hicimos al contragolpe. Hay que seguir. Son sólo tres puntos y la semana que viene hay que dar un paso adelante en El Toralín», subrayó el preparador deportivista.

Aun con la victoria, el próximo choque volverá a ser un examen, quién sabe si final.

PRÓXIMO RIVAL

El Zamora CF suma dos derrotas seguidas, lo que le ha sacado de los puestos de play off. El conjunto rojiblanco perdió ayer 2-3 ante el Real Avilés Industrial un partido que ganaba 2-1 en el minuto 89. Erik y Márquez adelantaron por dos veces al inicio de cada parte al conjunto de la capital del Duero. La derrota, que se suma a la de Santa Cruz de Tenerife de la semana anterior (6 goles en contra entre ambos choques), llegó en el minuto 96.

El cuadro zamorano es 8º con 9 puntos, por lo que si la Deportiva gana en la próxima jornada, le superará en la clasificación.

El Deportiva-Zamora CF se disputa en El Toralín el domingo desde las 12.00 horas.

La SDP ganó en El Prado un partido en el que su prestación fue inferior a las de A Malata y Tajonar, pero estuvo más acertada en las áreas