Cuco Ziganda: «Estoy disgustado por el resultado, no por el juego»

El entrenador de la Cultural, José Ángel Ziganda, dijo tras el partido: «Estamos disgustados por el resultado, pero no por el juego que realizó el equipo. Pienso que el partido se decidió por el detalle del córner. Por ocasiones y llegadas así por situaciones de juego fue un encuentro igualado. Nos faltó acertar».

También indicó que en el primer tiempo «hicimos un partido más que bueno, teniendo en cuenta el rival y el ambiente. Ellos han tenido dos o tres ocasiones claras, pero el control lo tuvimos nosotros. El gol nos dejó algo tocados». En la segunda mitad «salimos algo más cansados y flojeamos un poco, pero nos pudimos recuperar con los cambios. Lo intentamos hasta el final, donde dispusimos de dos o tres ocasiones para empatar, aunque el Córdoba también dispuso de las suyas».

Sobre su primera derrota como entrenador se limitó a decir que «seguiremos insistiendo y hay que continuar trabajando para conseguir nuestro objetivo. Me gustaría tener más puntos, pero se pudo ver a un equipo que juega como entrena».