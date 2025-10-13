Iván Ania: "El balance es positivo sólo porque ganamos"

Iván Ania expresó al final del encuentro: «Creo que el balance del partido es positivo porque ganamos, pero hay muchas cosas que debemos que mejorar».

El técnico del Córdoba comentó que «era importante conseguir los tres puntos para subir un escalón en la clasificación, donde hay una igualdad tremenda. Creo que el balance del partido es positivo porque ganamos, pero hay muchas cosas que debemos de mejorar. No podemos terminar sufriendo y metiéndonos en nuestra área en un partido donde hicimos un gol a balón parado pero tuvimos situaciones en el juego para hacer varios goles».

También dijo que «creo que pasamos por momentos buenos en el partido sobre todo al principio del primer tiempo y al principio de la segunda parte. Al final conseguimos lo que pretendíamos, que era la victoria y por esto estoy contento» y concluyó: «Defendimos bien el área y nos valió para ganar frente a la Cultural».