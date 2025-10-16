Tierra de belleza y excelentes ríos

Publicado por M. Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

León es tierra de naturaleza, de ríos... y sin duda alguna de pesca. Fuente de vida y aguas trucheras que convierten a la provincia en todo un referente. Un lugar en el que la pesca es arte, tradición y también un lugar de interés para aquellos que disfrutan de la caña y el sedal, locales o foráneos. Su liderazgo no frece dudas, empezando por la Comunidad donde sus 3.377,86 kilómetros de masas de agua de las que 3.009,74 (el 89% son trucheras) la convierte en punta de lanza por delante de Salamanca, Zamora y Burgos.

Aguas de acceso libre, cotos, escenarios Deportivos Sociales (EDS) y AREC son los lugares en los que esta actividad adquiere un espacio relevante. En el caso de las aguas de acceso libre en el 85,97 por ciento no se pueden extraer truchas aunque sí otras especies de ciprínidos.

Su cifra alcanza a día de hoy 321 masas de agua pescables a las que hay que añadir 32 cotos, 29 AREC, dos ARE y 7 EDS.

Unas cifras que sin duda alguna refrendan el papel de la provincia como atractivo para una pesca que a día de hoy está viviendo sus mejores años. Y todo apunta a que en los venideros la situación incluso se vea mejorada.

Que León es tierra de pesca no existe duda. Órbigo, Luna, Bernesga, Esla, Sil, Torío, Duerna, Tuerto, Cabrera, Burbia, Selmo, Omaña, Porma. Valcarce, Cua, Cea... Todos cuentan con un excelente atractivo, bien sea de montaña o aquellos regulados por embalse, tal vez algo más tranquilos y menos bravíos pero igual de sobresalientes. Para todos los gustos entre los miles de pescadores que disfrutan cada año durante más de siete meses del atractivo de las masas de agua en la provincia.

Nada menos que 30.450 con domicilio leonés (de esos 207 son extranjeros) que convierten a la provincia en la segunda en cuanto a número de licencias, solo superada por Burgos con 31.388. O lo que es lo mismo, una cifra que abarca el 15,78 por ciento. Sin tener en cuenta que muchos son también los pescadores que se acercan y disfrutan de los ríos leoneses procedentes del resto de la Comunidad y también de otras regiones de España.

Una provincia como la de León líder en una Comunidad que también es la número uno en cuanto a licencias. Nada menos que 192.101 de las 255.784 existentes en España. Es decir, algo más del 75 por ciento.

Las cifras, que pueden parecer solo eso, significan mucho más en una provincia como la leonesa en la que el río es un escenario cada vez más demandado por los aficionados a la pesca. Con la trucha como principal protagonista, los últimos años se han convertido en la mejor expresión de una actividad que va más allá de la pesca propiamente dicha. Es fuente de riqueza y de atractivo. Un aliciente más para fijar población en poblaciones que de otra manera estarían abocadas a convertirse en núcleos deshabitados o casi. La pesca posibilita así que esas poblaciones con río estén viviendo un renacer destacado. Por parte de pescadores tanto leoneses como de aquellos procedentes de otras latitudes.

Eso sin citar acontecimientos deportivos como campeonatos provinciales, autonómicos o nacionales que desde hace años tienen a los ríos de la provincia en el punto de mira por sus cualidades.

La pesca es vida en León y León es un referente. Es un destino cada vez más demandado para aquellos que disfrutan con la caña, el anzuelo y el sedal. Y también para familias o amigos que con la sana y atractiva excusa de la pesca se acercan a alguno de los escenarios para esta actividad con el fin de vivir experiencias únicas con la naturaleza como testigo. Tanto en las aguas de acceso libre como en los cotos, ARE, EDS y AREC. De presente y también gran futuro.

