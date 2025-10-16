Ríos de vida y de cañas al vuelo

León es un referente en la pesca. Por su territorio y también por el número de practicantes. DL

Los ríos de león son desde hace ya unos cuantos años escenarios de referencia no solo a nivel nacional, también internacional. Por su extensión, variedad, calidad y también por la presencia de un notable hábitat de truchas la provincia es sin duda un paraíso para los amantes de la pesca. La variedad también de escenarios potencia ese atractivo que lleva a miles de aficionados a disfrutar de los más de 3.000 kilómetros de masas de agua truchera existentes.

Los números son a veces fríos, pero también la mejor expresión para constatar una realidad. También la ocupación de una temporada que hace escasas fechas llegaba a su fin tras más de siete meses de actividad en la que león volvió a liderar las estadísticas de la Comunidad.

Los últimos datos lo dicen de sobra, del total de 97.250 permisos utilizados en los Arec, cotos y EDS de Castilla y León la provincia leonesa se llevaba la palma con un 55%. O lo que es lo mismo, 53.993. Se puede decir que solo una provincia superaba en el cómputo general al resto en su conjunto.

Así, en cuanto a los cotos, de los 36.492 permisos disponibles se ocuparon 18.398 (el 50 por ciento). En cuanto a los Arec también se completó más de la mitad con un 52% (De 36.380 se asignaron 19.123).

Y para finalizar en los EDS de los 24.378 permisos disponibles la asignación se fue a los 16.472 para alcanzar el 67%.

Eso sin contar las aguas de acceso libre en las que se puede pescar sin necesidad de contar con licencia y que también albergaron una ocupación destacada. Una circunstancia que no es ocasional, sino que viene repitiéndose desde hace muchos años en los ríos de León. Un paraíso natural excepcional para la pesca.