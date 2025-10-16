Rubén Santos Becerro vence en el Concurso de Pesca de Destino Pesca-semana Internacional de la Trucha de León

El Concurso de Pesca de Destino Pesca-Semana Internacional de la Trucha de León reunió en la línea de salida a 41 participantes.DL

Destino Pesca tiene a uno de sus grandes atractivos en la Semana Internacional de la Trucha que este 2025 cumplía nada menos que 57 ediciones. Y que abría de par en par las puertas a una propuesta que de la mano de la Junta de Castilla y León tiene como principales objetivos la difusión de los valores ambientales y la riqueza de los ríos en cuanto a trucha común y, especialmente, dar visibilidad al impacto del turismo de pesca en las actividades socioeconómicas de los territorios rurales.

En dos modalidades los triunfadores en esta ocasión fueron dos leoneses, en la de mosca todo un campeón del mundo como Rubén Santos Becerro y en la de pesca a la leonesa Juan Carlos Díez Quiñones.

Los cotos de Villarroquel y Sardonedo, junto con los Escenarios Deportivo Sociales de Villanueva de Carrizo y Santa Marina del Rey, ofrecieron más de 600 truchas capturadas (solo se consideran puntuables las que están por encima de 19 centímetros de longitud). Estos datos confirman la excelente salud del río Órbigo, reflejada en la variedad de tamaños: desde los 22 centímetros de la talla mínima puntuable hasta los 50 centímetros de la mayor trucha registrada.

El formato en esta ocasión fue el de pesca-control (mientras un pescador prueba suerte con su caña, otro participante actúa de control supervisando el cumplimiento de las bases y midiendo y anotando las capturas en las plicas), bajo el control de jueces acreditados por la Federación Española de Pesca y Casting.

Las categorías en las que se agruparon los pescadores fueron dos: por un lado, pesca a sedal pesado o cola de rata (pesca a mosca) y, por otra parte, pesca a la leonesa (mosca ahogada), como fomento del acervo y tradición de esta modalidad tan arraigada.

En Pesca a Sedal Pesado (mosca), el vencedor fue Rubén Santos Becerro con 30 puestos en total de todas las mangas y con uno de ventaja respecto al segundo clasificado Álvaro Álvarez Blanco, mientras que con cuatro puestos más en el cómputo general se alzaba con el trofeo de bronce Juan Carlos Castro Aller, el ‘Bola’.

A las puertas del podio se quedaban otros pescadores también contrastados como José Manuel Villada en la cuarta posición, Aitor Fernández lo hacía en la quinta mientras que en la sexta cerraba su puesta en escena en la competición en las aguas del río Órbigo Diego Rancho. Completaron el top-10 de una competición de alto nivel Isidro Soto, Álvaro García, José Cantón y Javier Llamazares.

Rubén Santos Becerro lleva así a sus vitrinas el tercer trofeo de campeón de la Semana Internacional de la Trucha de León. El primero lo lograba hace nueve años en 2016 para sumar tres años más tarde (2019) el segundo y en este 2025 hacerse de manera brillante con el tercero. Un triunfo para un pescador leonés que ya sabe lo que es brillar en escenarios como el Nacional, el Europeo y el Mundial. Y que volvió a ser profeta en su tierra tras una puesta en escena destacada que le permitió superar al resto de rivales en esta modalidad de pesca (tomaron parte 35).

PESCA A LA LEONESA

En la modalidad de pesca a la leonesa en la que tomaron parte seis competidores, el ganador fue Juan Carlos Díez Quiñones que era escoltado en el cuadro de honor por Luis Félix Fuertes Villanueva con la segunda posición mientras que la tercera iba a parar a manos de Luis Álvarez Castro.

Juan Carlos contabilizaba nueve puestos en el cómputo de todas las mangas realizadas lo que le permitía subir al primer peldaño del cuadro de honor mientras que la igualdad por la segunda posición entre Luis Félix Fuertes y Luis Álvarez obligaba a recurrir a otros apartados de la competición para desempatar con los 11 puestos de cada uno y elevar al peldaño de plata a Luis Félix mientras que el de bronce tenía como destinatario a Luis.

La competición de pesca a la leonesa en esta edición de la Semana Internacional e la Trucha de León reunía a seis pescadores completando la clasificación Ángel Muñiz con la cuarta plaza, Javier Martín con la quinta y José Carlos San Juan con la sexta.

La Semana Internacional de la Trucha mantiene, como en ediciones anteriores, esta técnica —la más antigua de España— en la que las moscas artificiales se elaboran con plumas de gallo de León y que cuenta con unas señas de identidad especiales. Algo que no se quiere perder y que competiciones como esta y también a lo largo de toda la Feria Destino Pesca sirven para reivindicar.

La entrega de premios para los mejor clasificados de esta competición tiene lugar este sábado 18 de octubre, a las 19.00 horas, en el Museo Diocesano de la Semana Santa de León, dentro del espacio expositivo de la Feria Destino Pesca Castilla y León. Un acto en el que los mejores de esta edición recibirán el merecido reconocimiento con los trofeos que acreditan su destacada puesta en escena con la caña, el sedal y los anzuelos.