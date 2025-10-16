Celemín podría dirigir el CTA

Alberto Celemín finalmente es absuelto de todo, al igual que Álvaro Martínez y Diego Camacho, después de la resolución dictada con fecha de 18 de febrero de 2025, favorable a los tres citados, aunque, a su vez, tenía la posibilidad de un recurso, pero esta opción transcurrido el plazo de 10 días para preparar dicho recurso ante el Comité de Apelación de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol contra la misma no se ha producido, al no presentarse escrito alguno. Por lo tanto, Alberto Celemín, que había sido destituido como delegado del Comité Técnico de Árbitros de León por la Federación de Castilla y León de Fútbol y que el presidente Marcelino Maté había adoptado esta decisión tras la celebración de la junta directiva de la Federación en virtud de lo establecido en el punto 1 del artículo 18 del reglamento general del propio ente federativo, hace algunas fechas el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la propia Federación de Castilla y León de Fútbol dictaminó el archivo del expediente disciplinario abierto contra Alberto Celemín Camacho, Álvaro Martínez Aragonés y Diego Camacho Martínez por los hechos objeto del procedimiento disciplinario, que se produjeron como consecuencia de posar en una foto con una bufanda anti berciana y anti SD Ponferradina, unas horas antes del derbi provincial Cultural-SD Ponferradina disputado el domingo 27 de octubre de 2024.

Alberto Celemín, Álvaro Martínez y Diego Camacho deben ser restituidos para dirigir a los árbitros