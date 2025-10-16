Diario de León

NATACIÓN. Dentro del Programa de Alto Nivel

Javier Díez (CD Acuático León), con el Equipo Nacional de Natación RFEN

Javier Díez en un entrenamiento del CD Acuático León.

Javier Díez en un entrenamiento del CD Acuático León.

Publicado por
DL
León

Creado:

Actualizado:

El entrenador Javier Díez García, técnico del CD Acuático León, ha sido convocado con el Equipo Nacional de Natación, categoría absoluta, para el Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel. Estará este viernes 17 de octubre en el CAR de Madrid/INEF Universidad Politécnica de Madrid aprendiendo de Santiago Veiga, Robert Greenwood, Alexander Marinof y Eoghan Trihy. Un reconocimiento a la calidad y proyección del joven entrenador.

