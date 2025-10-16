Javier Díez (CD Acuático León), con el Equipo Nacional de Natación RFEN

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El entrenador Javier Díez García, técnico del CD Acuático León, ha sido convocado con el Equipo Nacional de Natación, categoría absoluta, para el Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel. Estará este viernes 17 de octubre en el CAR de Madrid/INEF Universidad Politécnica de Madrid aprendiendo de Santiago Veiga, Robert Greenwood, Alexander Marinof y Eoghan Trihy. Un reconocimiento a la calidad y proyección del joven entrenador.