El VARDiario: «El ataque no tiene calidad para la Segunda División»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delantero rumano Daniel Paraschiv, cedido por el Real Oviedo a la Cultural, disputó los primeros minutos tras la llegada al banquillo de ‘Cuco’ Ziganda en el partido ante el Córdoba CF (1-0), después de que en los dos anteriores frente al Real Valladolid (0-1) y Albacete Balompie (0-0), se quedara sin participar.

Paraschiv, aunque llegó como uno de los refuerzos de lujo en la vuelta de la Cultural a Segunda División tras lograr el ascenso con el equipo ovetense, su papel fue perdiendo protagonismo progresivamente. La calidad del ataque culturalista por ahora no responde. Así se comentó en la tertulia 'El VARDiario de León' con Óscar Díez, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.