Ziganda: "Va a ser muy pasional y un auténtico partidazo"

El entrenador de la Cultural, José Ángel 'Cuco' Ziganda, espera para este sábado un partido «muy pasional y un auténtico partidazo", sin quererle dar la consideración de una final entre los dos últimos clasificados de Segunda División. Cree que el colista puede sentir en su estadio la «presión a favor y en contra que genera un público muy apasionado, con un gran club que se encuentra en una situación que quizá no esperaba", mientras que su equipo tiene también «necesidad y ganas de jugar para tener opciones de ganar", advierte.

El técnico culturalista confía en que su equipo, pese a encajar la primera derrota con él como entrenador el lunes en Córdoba (1-0) mantenga «la misma intensidad, energía y actitud de salir a por los partidos» y, frente a la falta de capacidad ofensiva cree que han de «insistir en provocar y conseguir oportunidades para coger confianza", afirma.