Ziganda: «Antes de sus dos expulsiones supimos jugar con sus nervios»

Ziganda valoró así el partido: «Estuvo condicionado por la expulsión de dos jugadores del Zaragoza. Nos beneficiamos de ello. La situación del rival no fue fácil y nosotros supimos aprovechar esta circunstancia, de la tensión y los nervios del adversario. Pero creo que antes el equipo salió con mucha personalidad y sin sufrir un arreón del Zaragoza en el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que salir muy mentalizados y muy concentrados, cometiendo pocos errores en la posesión del balón, o si no podíamos posibilitar que ellos tuvieran vida. Hasta que llegó la jugada del penalti porque fue producto de esa insistencia en nuestro juego. Después con el resultado tras el segundo gol les dije que no bajaran la guardia».