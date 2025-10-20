La puerta a cero tiene premio para la SD Ponferradina

Álvaro Jiménez sólo ha recibido un gol en los cuatro partidos que ha disputado.L. DE LA maTA

La SD Ponferradina ha logrado dejar a cero su portería en cuatro ocasiones, tres de ellas en las últimas cuatro jornadas. Y de las cuatro veces que no recibió goles, tres de ellas con Ángel Jiménez defendiendo los palos, en tres ganó. Es decir, todos los partidos que ha ganado, han sido sin recibir goles. En Tajonar fue 0-0, a pesar de la gran cantidad de ocasiones creadas.

Ángel Jiménez sólo ha encajado un gol y con él el equipo lleva tres triunfos y una derrota. Eso no quiere decir que Andrés Prieto haya sido culpable de los otros malos resultados. El Real Avilés Industrial sólo le tiró entre los 3 palos 3 veces, en 5 ocasiones lo hizo el Pontevedra, 2 veces el CF Talavera de la Reina y ninguna el Zamora CF.

«Dejar la portería a cero es fundamental. Tenemos que ser muy sólidos atrás. Que la temporada sea mejor, depende que la portería quede a cero», señaló Andoni López tras el último partido.

Los dos triunfos consecutivos han colocado a la Deportiva a dos puntos de la zona de play off, pero con sólo uno sobre el descenso. Y es que el 5º sólo le saca 3 puntos al 18º. «Eso nos da cuenta de lo igualada que es la categoría. Ahora tenemos la oportunidad de seguir creciendo. El proceso va a ser largo porque la propia competición está demostrando lo igualdad que hay, incluso el líder que parecía inexpugnable cayó contra el penúltimo», dijo Fernando Estévez.

TRIPLETE

La AD Mérida ganó el pasado sábado al Arenteiro 3-1. Los tres goles del conjunto blanquinegro fueron obra de Álvaro García. Con ellos ya son 6 los que ha anotado del total de 10 que lleva su equipo. Eso sí, el doblete de la jornada 3 ante el RC Celta Fortuna no sirvieron para sumar puntos.

En el próximo rival de la Deportiva, que es 18º con un punto menos que el conjunto blanquiazul, militan Javi Lancho y Carlos Doncel, ambos con pasado en la escuadra de El Toralín.