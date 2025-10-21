Diario de León

El Barcelona, con un triplete de Fermín, pasa por encima del Olympiacos (6-1)

Los de Flick fueron letales en ataqueante un rival que acabó con diez

Fermín celebra uno de sus tres goles que anotó en la goleada del Barça frente al Olympiacos.

Fermín celebra uno de sus tres goles que anotó en la goleada del Barça frente al Olympiacos.SIU WU

Francisco Ávila
Barcelona

FC BARCELONA 6

Szczesny; Kounde (Araujo, min 75), Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, min 75); Casadó, Pedri (Marc Bernal, min 80); Lamine (Roony, min 75), Fermín, Dro (De Jong, min 58); y Rashford.

OLYMPIACOS 1

Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega (Onyemaechi, min 53); Hezze, Dani García; Gelson Martins (Mouzakitis, min 46), Chiquinho (Diogo, min 31), Podence (Yaremchuk, min 77); y El Kaabi (Taremi, min 77).

Goles: 1-0, min 7: Fermín López; 2-0, min 39: Fermín López; 2-1, min 54: El Kaabi, de penalti; 3-1, min 68: Lamine Yamal, de penalti; 4-1, min 74: Rashford; 5-1, min 76: Fermín López; 6-1, min 79: Rashford. Árbitro: Urs Schnyder (SUI). Amonestó al local Balde y a los visitantes Dani García y Podence. Expulsó con doble amarilla al visitante Hezze (min 57).

Fermín López firmó su primer triplete como profesional y, de este modo, lideró la goleada (6-1) del Barcelona frente al Olympiacos, en la que también marcaron Lamine Yamal, de penalti, y Rashford, por partida doble.

El Barça sufrió para superar la presión del conjunto griego en la primera mitad, pero se mostró más efectivo en ataque y se marchó al descanso con dos goles de ventaja, ambos obra de Fermín López en sendos disparos desde el interior del área (min 7 y 39).

El Olympiacos recortó distancias en un penalti por mano de Eric que definió El Kaabi, pero se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Hezze y Lamine marcó el 3-1 en un penalti forzado por Rashford, que anotó a renglón seguido el 4-1. Fermín y el propio Rashford ampliaron la goleada en el tramo final.

