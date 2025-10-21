El Barcelona, con un triplete de Fermín, pasa por encima del Olympiacos (6-1)

Fermín celebra uno de sus tres goles que anotó en la goleada del Barça frente al Olympiacos.SIU WU

FC BARCELONA 6

Szczesny; Kounde (Araujo, min 75), Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, min 75); Casadó, Pedri (Marc Bernal, min 80); Lamine (Roony, min 75), Fermín, Dro (De Jong, min 58); y Rashford.

OLYMPIACOS 1

Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega (Onyemaechi, min 53); Hezze, Dani García; Gelson Martins (Mouzakitis, min 46), Chiquinho (Diogo, min 31), Podence (Yaremchuk, min 77); y El Kaabi (Taremi, min 77).

Goles: 1-0, min 7: Fermín López; 2-0, min 39: Fermín López; 2-1, min 54: El Kaabi, de penalti; 3-1, min 68: Lamine Yamal, de penalti; 4-1, min 74: Rashford; 5-1, min 76: Fermín López; 6-1, min 79: Rashford. Árbitro: Urs Schnyder (SUI). Amonestó al local Balde y a los visitantes Dani García y Podence. Expulsó con doble amarilla al visitante Hezze (min 57).

Fermín López firmó su primer triplete como profesional y, de este modo, lideró la goleada (6-1) del Barcelona frente al Olympiacos, en la que también marcaron Lamine Yamal, de penalti, y Rashford, por partida doble.

El Barça sufrió para superar la presión del conjunto griego en la primera mitad, pero se mostró más efectivo en ataque y se marchó al descanso con dos goles de ventaja, ambos obra de Fermín López en sendos disparos desde el interior del área (min 7 y 39).

El Olympiacos recortó distancias en un penalti por mano de Eric que definió El Kaabi, pero se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Hezze y Lamine marcó el 3-1 en un penalti forzado por Rashford, que anotó a renglón seguido el 4-1. Fermín y el propio Rashford ampliaron la goleada en el tramo final.