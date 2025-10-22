La fórmula está en la defensa

La defensa es la clave en el buen momento que está atravesando la Cultural, reflejado en los últimos resultados en Liga. Eso lo tiene claro Sergi Maestre, centrocampista del equipo leonés para el que el cambio experimentado por el equipo en los últimos partidos, tras la llegada al banquillo del técnico José Ángel «Cuco» Ziganda, ha hecho que el equipo haya dado «un paso adelante».

Maestre debutó en la actual temporada en el tramo final del último encuentro ante el Zaragoza (0-5) después de recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda que se le complicó, según ha desvelado, con alguna recaída posterior cuando ya estaba cerca de poder entrar en los planes del equipo.

«Lo he llevado mal y fue un duro varapalo a nivel mental, porque aunque no era una lesión de gravedad, si te afecta en el plano físico y emocional», señaló el jugador cuya anterior etapa en la categoría de plata la había vivido en las filas del Albacete.

Sobre la trayectoria del conjunto culturalista, que encadenó tres derrotas en el arranque de campeonato, el jugador de 35 años afirmó que «mimbres había, pero es cierto que costó tener la plantilla al completo, pero llegó gente joven con físico y talento y solo hacía falta tiempo para que mejorara la situación».

De cara a la cita de este sábado en el Reino de León frente al Ceuta (14.00 horas), también ascendido en la temporada 2024-25 como la Cultural, Maestre, que no se mostró sorprendido por la buena trayectoria del plantel norteafricano, apuntó la necesidad de afrontar la cita «con un fuerte empuje inicial que haga que el rival no esté cómodo al inicio, como también nos ocurre a nosotros», precisó.