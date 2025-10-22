Fran González 'vale' un millón en el mercado

Fran González sigue cotizando al alza. El portero leonés de 20 años al que el Real Madrid cuida como uno de sus grandes valores y que compagina esta temporada la titularidad en el Real Madrid Castilla con las convocatorias de Xabi Alonso con el equipo grande, ha alcanzado un valor de mercado de un millón de euros.

El portal alemán especializado en fútbol y referente para equipos y agentes establecía hace unos días una nueva tasación para el cancerbero leonés que en apenas un año ha pasado de los 20.000 euros (14 octubre de 2024) a quintuplicar esa cifra (16 de octubre de 2025).

Considerado por el club blanco como uno de los talentos de futuro y con una envergadura que se asemeja a la de Courtois, este 2025 está resultado muy positivo para el portero que llegaba hace tres temporadas procedente de la Cultural y que de la mano del responsable de la preparación de porteros en el club blanco, Llopis, ha ido subiendo escalones hasta convertirse en el tercer portero del primer equipo.

Eso sí, cada vez con más galones para en un futuro poder tomar el relevo de Courtois y superando a Lunin.

Y es que en el presente 2025 Fran González se ha convertido en insustituible para Arbeloa en el Real Madrid Castilla donde ya suma cinco partidos como titular, todos ellos con sobresalientes actuaciones. También está en la dinámica del primer equipo.

Y a nivel de selección hace unas pocas fechas disputaba, con el rol de titular, el Mundial sub-20 con España. Y en la sub-21 es también uno de los jugadores que van a ganarse un lugar de relevancia.

Todo ello lo convierte en un jugador de presente y mejor futuro que está mostrando su potencial y lo que es capaz de hacer. Esas credenciales que en octubre de 2024 lo hacían cotizar en la ‘bolsa’ del fútbol en 200.000 euros, cifra que mantenía dos meses después y que se elevaba a los 400.000 euros el 27 de marzo de este año (repetía también en junio) para alcanzar el millón de euros el pasado 16 de octubre. Una cifra que seguirá subiendo este año y en los venideros.

Esta temporada ya ha disputado 11 encuentros, cinco con el Real Madrid Castilla (todos como titular) y otros seis más con la selección española también en el once inicial en el reciente Mundial sub-20.