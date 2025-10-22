Un gol le vale al Real Madrid (1-0)

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

REAL MADRID 1

Courtois, Valverde, Asencio (Gonzalo, min 88), Militao, Carreras, Arda Güler (Camavinga, min 74), Tchouaméni, Bellingham, Brahim (Mastantuono, min 84), Mbappé y Vinicius (Fran García, min 84).

JUVENTUS 0

Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Koopmeiners (Locatelli, min 75), Thuram (Conceiçao, min 62), McKennie, Cambiaso (Kostic, min 88), Yildiz (David, m. 75) y Vlahovic (Openda, min 75).

Gol: 1-0, min 57, Bellingham. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Brahim. Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Santiago Bernabéu.

Sin la brillantez que sigue echando en falta desde que arrancó la temporada y ofreciendo muestras de nuevo de ir muy justo en el apartado físico, el Real Madrid volvió a tirar de oficio para solventar un partido gris frente a la Juventus (1-0) que permite al conjunto de Xabi Alonso mantener el pleno de victorias en esta fase de grupos.

Un gol de Bellingham y la extraordinaria dirección de campo de Arda Güler, que se retiró ovacionado por el Santiago Bernabéu tras ofrecer un nuevo recital de clase y entrega, fueron suficientes para que los blancos tumbasen a una Juventus que es hoy una caricatura de aquella Vecchia Signora acostumbrada a marcar el paso en Italia y meter miedo también en Europa pero que, aún así, tuvo hechuras suficientes para comprometer hasta el último momento a un Real Madrid que tampoco está para fiestas y que llegará al Clásico del domingo con mejores resultados que sensaciones.