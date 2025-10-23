El triunfo de María ‘Furiosa’ Rodríguez

La peleadora leonesa María Rodríguez triunfa en su debut como profesional en MMA en la cita europea de Ginebra. Es la primera mujer de la comunidad que se hace profesional en este arte de combate mixto

Nada que ver su apodo deportivo con su forma de competir. No lo hace con furia sino con técnica, conocimiento y deportividad. Es su grandeza, la de la leonesa María ‘Furiosa’ Rodríguez, que sigue su imparable carrera deportiva, avalada con grandes victorias con las que se ha colado entre la élite europea. Ahora ha dado un salto más. Ha triunfado en su espectacular debut como profesional en MMA, un arte de combate mixto que combina técnicas de disciplinas como el boxeo, el jiu-jitsu, el muay thai y la lucha libre, uno de los deportes más completos y dinámicos del mundo. Lo ha hecho en Ginebra, en el evento WNC3 de Suiza, clave en el circuito europeo en el que participaron atletas de alto nivel, entre ellos el mítico Gleison Tibau. La velada fue retransmitida por cadenas de televisión de Francia y Suiza, consolidando así su relevancia internacional.

María 'Furiosa' Rodríguez en el combate con Jyoti Singh, que ganó por KO.DL

María ‘Furiosa’ Rodríguez se impuso por sumisión en el primer asalto frente a la experimentada luchadora Jyoti Singh. Lo hizo con rapidez, en apenas segundos, con una llave de brazo en la categoría de 52,2 kilos.

Con este triunfo, la peleadora leonesa, que entrena en el León Fight Club bajo la dirección de Marcelo Amorim, su ‘head coach’, demuestra su potencial y coloca su nombre entre las luchadoras más prometedoras del panorama profesional de las artes marciales mixtas en Europa. Es además la primera mujer peleadora profesional de MMA de la autonomía. Quienes la han visto pelear afirman que su actuación técnica y contundente marca el inicio de una carrera que apunta a grandes escenarios y futuros triunfos.

María Rodríguez ha sido campeona de España de Gi, el jiu-jitsu con kimono, un arte marcial japonés clásico con sistemas de combate modernos basados en la defensa sin armas de uno o más agresores, tanto armados como desarmados, y logró el oro en el XV Campeonato de España. Quedó además subcampeona de España en la modalidad de NoGi, arte marcial sin kimono. Una grande.