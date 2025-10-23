Fin a la espera para la caza menor

La temporada de caza menor empieza el próximo domingo 26 de octubre en Castilla y León.f. OTERO

La temporada de caza menor levanta el telón el próximo domingo 26 de octubre. Lo hace con tres ‘protagonistas’ como viene siendo costumbre: liebre, perdiz y conejo.

Cada uno con su equipaje y previsión para tres meses en los que los aficionados a la caza tendrás la oportunidad de dar rienda suelta a su pasión.

La palabra ‘irregular’ va a ser una campaña más la que domine los balances. El aprobado parece seguro aunque para llegar al notable tendrían que mejorar las previsiones en algunos de sus protagonistas como la liebre.

Se esperaba que la situación pudiera mejorar, pero por lo visto hasta ahora, no solo en León y el resto de la Comunidad, también en toda España, su población no atraviesa los mejores tiempos. Diferentes condicionantes sanitarios parecen estar detrás de la causa para que la población de liebre no solo no haya mejorado, también para que ofrezca algunos brotes verdes.

Salvo giro inesperado esa mejoría habrá que dejarla para temporadas venideras.

Una de las notas positivas pueda darla la perdiz. Si en la media veda fue su pariente la codorniz la que ofreció algunos buenos momentos, en esta campaña de caza menor parece que los cazadores podrán disfrutar de esta ave al menos con una aceptable presencia. Bandos se han visto en los últimos tiempos aunque es preciso apuntar que no en todos los lugares. Habrá en algunos donde la población de la perdiz pueda mostrarse con números destacables y en otros incluso puede otearse un desierto o casi.

Todo dependerá de los escenarios elegidos por los cazadores, también de su pericia unida a la experiencia y de la labor de los perros, tan esencial.

Y para cerrar el triángulo el conejo. Con un balance positivo en la media veda, ahora repite en la temporada de caza menor. Y las previsiones no apuntan a un diferente escenario. Donde esté presente su población es más que relevante. Y representará un contraste con otros lugares en los que no lo haga.

Eso sí, todo quedará disipado cuando la campaña de caza menor levante el telón el próximo domingo. Y cuando los cazadores vayan comprobando sobre el terreno si las previsiones se cumple, para bien o para mal.

Tres meses tienen por delante para que cada día pueda ser diferente aunque en su deseo es que la mayoría de ellos las jornadas concluyan en clave positiva. O al menos que sus perchas no se queden desiertas.

La temporada de caza menor finalizará justo el cuarto domingo de enero de 2026, en este caso el día 25.

Para esa fecha los cazadores esperan que el balance sea favorable. No se espera menos que un aprobado. Lo que llegue a mayores bienvenido sea para ellos.