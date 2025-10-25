El Clásico reto entre Mbappé y Yamal

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Kylian Mbappé contra Lamine Yamal (16.15 horas, en DAZN). El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna que aterriza en el Santiago Bernabéu en todo su esplendor. Pulso por el liderato de LaLiga.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del tolosarra, vencedor de todo salvo de los dueños señalados —goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga-, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

La oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato del Real Madrid a cinco puntos o asaltar el primer puesto del Barcelona. La búsqueda de un paso firme en el crecimiento del equipo de Xabi Alonso, con mejores resultados (11 triunfos en 12 partidos en la temporada) que juego. Intocable aún en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado todo lo que ha jugado. Busca revancha Kylian, pieza clave en el planteamiento de partido de Xabi Alonso ante la defensa adelantada, y los consiguientes riesgos que asume Flick.

El Clásico gana en profundidad táctica por el bando madridista y la duda principal radica en la configuración del centro del campo. Por su parte, un Barcelona cargado de dudas y con unas cuantas bajas afronta el primer gran partido del curso en el Santiago Bernabeu. Además de las bajas en el césped, tampoco podrá contar con su entrenador, Hansi Flick, expulsado ante el Girona.