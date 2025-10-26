Víctor Peña es el más rápido en La Bañeza

Víctor Peña ya sabe lo que es ganar en La Bañeza. El pasado año lo hizo en la Urban Race. Poco más de año y medio después el piloto leonés subía de nuevo a lo alto del podio, en este caso en el Rallysprint 'Tierras Bañezanas' en el que junto a su copiloto Jesús Montiel y a los mandos de un Peugeot 206 RC lograba completar las tres mangas con un registro de 26:24.337, caso siete segundos menos que Óscar Bueno/Christian Moran (Subaru Impreza) y 35 segundos respecto al tercer equipo integrante del podio, Jorge García/Javier García (Opel Astra).

Aunque Peña no firmaba ninguno de los tres scratch su regularidad fue suficiente para hacerse con la victoria en la quinta entrega de este rallysprint.

El primer tramo era para Álvaro Fuertes y su copiloto Diego Fuertes (Mitsubishui Lancer). Su tiempo le valía para situarse como el líder seguido de Peña con Javier Rodríguez/Sara Gutiérrez (BMW e36) ocupando la tercera posición. Eso sí, el mejor crono era el de Arkaitz Fernández con su Yacar 600 aunque sin puntuar para la general al ser un carcross.

En la segunda manga 'pinchazo' de Fuertes con Peña firmando el segundo mejor tiempo tras Óscar Bueno que le permitía pasar a ocupar el liderato de al general.

En la tercera manga Peña repetía con el segundo mejor de los cronos aunque los problemas de Javier Rodríguez le eliminaban a un rival complicado. El scratch era para Bueno que se aseguraba la segunda plaza tras Víctor Peña mientras que Jorge García/Javier García ascendían a la tercera posición con su Opel Astra.