La Asobal confía en el informe médico del Nava por el que se suspendió el partido con el Ademar

La Asobal no ve necesario investigar más a fondo la suspensión del partido entre Ademar y BM Nava del pasado sábado que no pudo celebrarse después de que los segovianos presentaron un parte médico en el que al menos diez de sus jugadores estaban afectados por un virus. La asociación de clubes cuenta con su propia comisión, pero confía plenamente en el documento oficial firmado por un facultativo. Nadie pone en duda la honestidad de los naveros, pero en otras disciplinas como el fútbol profesional la Liga sí que envía a sus propios profesionales para confirmar la veracidad de los hechos.

De hecho, para acabar con cualquier suspicacia, fuentes de Asobal recuerdan a este periódico que los primeros afectados son los propios integrantes del Nava, que ahora casi con toda seguridad tendrán que correr con algunos gastos extra como el desplazamiento de los árbitros. Eso sin contar que había aficionados que planearon su visita a León para el partido. Desde el Ademar, al menos de puertas para fuera, mostraron su máximo apoyo y comprensión a su rival. Ahora toca que ambos clubes se pongan de acuerdo para fijar una nueva fecha.

Y ahí sí que puede darse un problema porque las fechas libres del Ademar son muy escasas hasta final de año. Los leoneses disputan competición europea y están inmersos en la primera fase de la competición. La fecha que más puede convenirles es el 10 u 11 de diciembre. Nava quería antes, pero parece imposible. Si no se ponen de acuerdo, será la propia Asobal la que tome cartas en el asunto.

Por otra parte, el Ademar disputa este martes el Partido por la Inclusión en el Palacio desde las 17.30 horas.