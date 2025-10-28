La Copa del Rey ilusiona al Atlético Astorga

La Eragudina volverá a abrir la noche de este miércoles sus puertas a la Copa del rey. Lo hará casi dos años después de aquel partido histórico ante el Sevilla. Esta vez el rival es el Mirandés (20.00 horas). Y el reto el mismo: dar lo máximo y si es posible hacer realidad lo del pez chico que se come al grande.

Los maragatos, en una temporada histórica con su estreno en la Segunda federación, son conscientes que lo esencial es la Liga y poder levantar el vuelo tras una mala racha de resultados que los mantienen en la zona de peligro.

Pero también que el denominado torneo del ko puede servir como revulsivo. Y también para repetir aquella gesta de dejar en la cuneta al Andorra de hace dos años en la primera criba.

Con un estadio que se espera muestra un ambiente de gala el Atlético Astorga buscará su oportunidad. La de sacar adelante un pulso frente a un rival de dos categorías por encima. Pero en esto de fútbol no todo está escrito. Y los de José Luis Lago esperan que en las crónicas posteriores al encuentro los protagonistas sean ellos. Pasar ronda para tomarse otra Copa está en la mente de un plantel que no va a dejarse nada en el tintero. Ni a hacer concesiones.

Salvo circunstancias de última hora el entrenador de los verdes pondrá toda la pólvora sobre el césped con un equipo de gala con el que espera frenar a un rival que también llega a feudo maragato en un momento delicado en la tabla clasificatoria. O lo que es lo mismo, en zona de descenso.

Con cuatro jugadores del filial (Abdou, Gabri, Aarón Cámara y Hodei), Fran Justo dará protagonismo a alguno de los menos titulares aunque tampoco sin cambios bruscos en un esquema de 5-3-2 con el que tratará de salir indemne de La Eragudina. La Liga es su prioridad, pero la Copa del Rey también entusiasma al equipo soriano.

Con todo se espera un partido sin concesiones. Con los locales dispuestos a mostrar esa mejoría en el juego que para su desgracia en los últimos partidos no se ha traducido en resultados positivos. Mantener la portería a cero va a ser fundamental de cara a poder aprovechar las posibles opciones en ataque con las que tener su oportunidad de dar una alegría a la afición.

En la menta de los astorganos no está solo mostrar su mejor nivel y dar una alegría a la afición. También el pujar por pasar a la segunda ronda del torneo y de paso estrenar su casillero de triunfos en feudo propio esta campaña donde solo ha sumado un punto en Liga.

Alicientes suficientes para intentar dar la sorpresa y repetir lo acontecido hace dos años cuando también se cargó a un rival de Segunda División en la primera criba, en ese caso el Andorra.