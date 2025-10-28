Ziganda: "Con la clasificación en Copa se trabaja mejor, pero ante el Mirándés será otra historia"

Publicado por Ángel Fraguas Redacción Creado: Actualizado:

Zigando expuso tras la victoria ante el CD Tropezón: : "Estuvimos muy serios y lo tuvimos casi siempre controlado. El pase era muy importante, nos da la oportunidad de jugar otra eliminatoria y de mantener al grupo vivo. Tendremos otra ronda de esta competición que es muy bonita y nunca sabes lo que va a pasar. Estoy contento de cómo ha afrontado el partido el equipo. Me ha gustado el control que hemos tenido, y aunque en algunas situaciones no hemos estado precisos para dárnosla al pie creo que hemos estado muy serios en todo momento. Creo que se ha notado la diferencia de categoría sin que el campo nos haya afectado".

El técnico culturalista Ziganda afirmó al final del partido: «Quisimos jugar al pie y ellos fueron hacia adelante. Aprovecharon nuestra relajación para meter el gol. Hasta entonces les dimos muy pocas opciones. En esos minutos finales bajamos un poco, pero estoy satisfecho de nuestro partido. Ante el Mirandés en Liga ya será otra historia».