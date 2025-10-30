Llega el momento de ganar en casa

La Cultural aún no ha hecho del Reino de León su fortaleza en la Liga. En una categoría tan competida es vital hacerse fuertes en casa. De eso es consciente el plantel leonés que hasta ahora, en los cinco compromisos disputados ‘solo’ ha arañado dos puntos fruto de sendos empates. En las tres reválidas restantes el resultado no sonreía a sus intereses.

Eso sí, sus buenas actuaciones lejos de su estadio con tres triunfos le han permitido estar en la actualidad fuera de la zona de descenso. Bordeándola pero al menos mirando desde un peldaño superior a los cuatro ‘condenados’ provisionales.

Declarado de ‘alto riesgo’ el partido Deportivo-Cultural del 8 de noviembre en Riazor El partido Deportivo-Cultural perteneciente a la 13ª jornada de Liga que se disputará el próximo 8 de noviembre en el estadio de Riazor ha sido declarado de «alto riesgo».

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha sido la encargada de tomar esta decisión que no es nueva en el recinto coruñés. Precisamente en la pasada jornada en la que el Deportivo recibía al Real Valladolid también se aplicaba esta medida.

Esta declaración traerá consigo un refuerzo de las medidas de seguridad desplegadas por toda la ciudad durante todo ese fin de semana. Y es que aunque no constan incidentes previos entre ambas aficiones, desde la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte se trata de evitar cualquier incidente inesperado. En los últimos meses se ha constatado la presencia de aficionados de otras aficiones en partidos como este por lo que no sorprende la decisión tomada por las autoridades.



BARZIC, CON CROACIA SUB-21

El jugador de la Cultural, Matía Barzic, ha sido convocado por la selección sub-21 de Croacia para los partidos de clasificación para el Campeonato de Europa 2027 de dicha categoría. En los citados encuentros, la selección croata se enfrentará a Lituania (13 de noviembre) en Velika Gorica y a Hungría (18 de noviembre) en Budapest.

Desde la Cultural celebran la convocatoria de Barzic, fruto del «extraordinario trabajo que está realizando con el equipo y le deseamos lo mejor durante la concentración con Croacia». Para el jugador supone así un espaldarazo a su buen momento de juego y le abre las puertas a poder llegar en un futuro a la absoluta.

Uno de ellos, el CD Mirandés, es el próximo visitante de los leoneses en un partido que mañana sábado debe servir de punto de inflexión para que la Cultural empiece a sumar de tres en tres como local. Y así hacer más buenos los resultados lejos de León.

Después de saldar en positivo el compromiso de la Copa del Rey en Tanos frente al Tropezón donde tuvieron protagonismo los menos habituales en el once inicial del entrenador navarro Cuco Ziganda, la Liga pasa ahora a un primer plano con un partido en el que los leoneses tratarán de plasmar sobre el terreno de juego su buen momento.

Y de paso dar una alegría a la afición en un estadio que tiene como nombre Reino, el mismo que quiere defender el plantel leonés para entre otros aspectos mantenerse fuera de la zona de descenso y de paso ampliar su renta frete a un rival como el burgalés que se las vio y deseó para eliminar en la Copa del Rey al Atlético Astorga y que al menos hasta el momento con 11 jornadas de Liga disputadas es una sombra respecto a ese equipo que la pasada campaña optó incluso de manera muy relevante al ascenso a Primera División.

EL PRIMERO EN CASA

Para la Cultural sería además de estrenar su casillero de victorias como local en el presente curso liguero una oportunidad para refrendar el buen tono que con la llegada de Ziganda está alcanzando. Y de paso borrar el mal trago que supuso para el equipo la derrota de la pasada jornada en el Reino frente al Ceuta (0-1).

Después de caer frente al Almería (0-1), Castellón (1-3) y Ceuta (0-1) y de empatar con el Leganés (0-0) y Albacete (0-0) que ha supuesto que hasta 13 puntos hayan volado del estadio leonés (como visitante ha logrado contabilizar nada menos que nueve), a la sexta debe ser la vencida para la Cultural.

MÁLAGA, GRANADA Y HUESCA

Toca ganar además porque la competición va sumando fechas y en casa el reto es vital para evitar males mayores en la clasificación. Además, dado el momento en el que llega el Mirandés ese objetivo se convierte además de en obligado, en factible. Y es que después de los burgaleses, la Cultural recibirá en su turno de local a rivales de notable potencial y peligro como el Málaga, el Granada y el Huesca antes de que acabe el año.

Hasta el momento la Cultural suma tres derrotas y dos empates en los partidos disputados en el Reino de León