Ziganda: «El triunfo aquí en León vendría bien como autoestima»

José Ángel Ziganda asegura: «No me vuelvo loco con los datos, quiero que se quede en algo anecdótico y que pronto se parezca a la línea que tenemos fuera de casa».

A continuación, el técnico navarro de la Cultural sostiene con respecto al rival, el Mirandés, que pueden utilizar varios sistemas, aunque decantándose por cinco jugadores atrás, al tiempo que valora su primer tiempo ante el lider Racing de Santander a pesar de la derrota 1-3. «Fuera de casa son fuertes. Lograron puntuar en cuatro partidos y, como nosotros, han estado mejor fuera que en casa donde nos cuesta más, por eso esperamos romper nosotros esa racha", expresa.

El técnico culturalista confía en estrenar el casillero de triunfos como local «no solo por lograr los puntos, sino porque le vendría bien al equipo por lograr autoestima de cara al futuro", manifiesta. El Cuco quiere ganar ya en el Reino.