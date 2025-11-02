El Deportivo tiene miedo a Chacón

Luis Chacón celebra como recoge la imagen el primer gol de la Cultural frente al Mirandés.Ángelopez

El acuerdo de cesión de Luis Chacón (Pontedeume, 2000) entre el Deportivo de La Coruña y la Cultural incluye una limitación que afecta de forma directa al enfrentamiento entre ambos equipos, la 'cláusula del miedo'. El atacante gallego no podrá jugar ante el Deportivo en Riazor en el encuentro de Liga de este próximo sábado, a partir de las 18.30 horas, en partido de Liga correspondiente a la jornada 13, ni tampoco podrá disputar el choque de la segunda vuelta en el Reino de León. Así, la entidad coruñesa evita que pueda disputar los dos duelos ligueros.

El otro entente al que llegaron ambos clubes se refiere a que la cesión de Chacón atenderá en ningún momento a un probable retorno del jugador a su club de origen por cualquier motivo o situación del mercado. No aparece en el contrato de cesión una cláusula de repesca.

Chacón, que ya estuvo cedido la pasada campaña en las filas culturalistas, donde fue uno de los jugadores fundamentales para el ascenso a Segunda División, como segundo máximo realizador culturalista con 13 dianas —las mismas que Manu Justo—, volvió a elegir al equipo leonés tras no entrar en los planes del técnico Antonio Hidalgo para el Deportivo.

Tanto con Raúl Llona en el banquillo, que ya le había tenido como pieza fundamental en Primera Federación, como posteriormente su sustituto, Ziganda, contaron con Chacón en los doce encuentros disputados, siendo además de los que más minutos ha disputado con 970 y anotando tres goles, uno en El Sardinero ante el Racing (2-4), posteriormente en el triunfo en Zaragoza (0-5) y en la victoria de ayer frente al CD Mirandés (3-2) abriendo el marcador.

La ausencia del talentoso jugador de Pontedeume tendrá que ser cubierta por otra pieza del plantel culturalista que, necesariamente, tendrá características diferentes, postulándose como una de las posibles alternativas el brasileño Lucas Ribeiro.

ACTUALIDAD BLANCA

Thiago Ojeda, a una tarjeta de la sanción

El mediocentro de la Cultural Thiago Ojeda, que lo ha jugado todo, está a una cartulina amarilla de la sanción por un partido. Acumula ya cuatro tarjetas.

Barzic se pierde el partido ante el Málaga

Matía Barzic, convocado por la selección sub-21 de Croacia para los partidos de clasificación para el Campeonato de Europa, se enfrentará a Lituania el jueves 13 de noviembre en Velika Gorica y a Hungría el martes 18 de noviembre en Budapest. Se perderá el partido de la Cultural ante el Málaga, el lunes 17 de noviembre, a partir de las 20.30 horas en el Reino de León.

Tresaco, a punto de volver tras su lesión

El extremo ya está listo para jugar.