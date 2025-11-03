Torrelavega pesca en el Ademar

La falta de iniciativa del Ademar a la hora de plantear ofertas de renovación a los jugadores que terminan contrato está provocando que muchos clubes les pasen por la derecha negociando o tanteando a muchos de los que terminan contrato en junio de 2026. Tal y como ya adelantó este periódico hace semanas, más de la mitad de la plantilla leonesa acaba su vinculación con el club este curso y, de momento, ninguno ha recibido la llamada de la directiva.

Uno de los equipos que quiere pescar en la entidad ademarista para la 2026-2027 es el Torrelavega, que necesita un portero de garantías y su favorito no es otro que Saeid Barkhordari. El internacional iraní se ha covertido en uno de los mejores guardametas de la Asobal. Cumple su cuarta temporada en León y junto a Álvaro Pérez forma una de las mejores parejas de toda la Liga. Fuentes del cuadro cántabro aseguran que la operación estaría muy avanzada para que se sume al proyecto el curso que viene.

Y otro que podría acompañarle, en este caso de regreso a la que fue su casa ya durante dos campañas, es Adri Fernández. El central, que fichó por el Ademar hace un año, no termina de cuajar como se esperaba de él. A eso se une que Juan Castro lo tiene prácticamente cerrado con el club para su regreso como uno de los grandes reclamos leoneses. Desde su salida el equipo anda algo huérfano en esa posición, aunque no es menos cierto que Rodrigo Pérez y Javier Miñambres han dado un paso al frente.

Toca mover ficha

Quedan semanas importantes por delante de negociaciones y, o la directiva marista empieza a mover ficha, o el éxodo de jugadores puede antojarse importante —e incluso convertirse en un problema—. La espera dentro del vestuario comienza a incomodar y eso ha hecho que muchos muevan ficha ya.