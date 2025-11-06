Más de siete décadas de historia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Peña Real Madrid Cultural Leonesa celebrará mañana el 71 aniversario de su fundación.

Los actos conmemorativos se iniciarán mañana a las 12.00 horas con una misa solemne en memoria de los socios fallecidos en la Iglesia de San Marcos. A las 14.30 horas habrá un cóctel de bienvenida en el Restaurante Olímpico de León, para a partir de las 15.00 horas celebrar la tradicional comida de confraternización en el mismo escenario, durante la cual y como viene siendo habitural, hará un sortero de regalos para los asistentes.

El exjugador del Real Madrid José Luis Peinado será la repressentación de la entidad merengue, esperando la junta directiva de la peña la presencia de algún miembro del club leonés en representación de la entidad.

Lsa junta directiva de la Peña Real Madrid Cultural Leonesa, presidida por Joaquín Fidalgo, que cumple 44 años como máximo responsable de la misma está integrada por Paulino Sánchez, vicepresidente; Alberto Delgado, vicessecreatrio; Félix Mendoza, tesorero; Clemente Cuevas, vocal Relaciones Públicas; Marcos Viñuela, Gelines González, Honorino Luego, José A. Barrio, Virgilio García y Urbano Suárez, todos ellos como vocales.

La disputa mañana (16.15 horas) del encuentro Rayo Vallecano-Real Madrid ha sido determinante para que en esta ocasión, al menos inicialmente, no haya más representación del club más laureado d e España en los actos de este 71 aniversario de la fundación de la Peña Real Madrid Cultural Leonesa qie se realizarán mañana, aunque el club madrileño no ha dejado sin represesntación con la presencia d e José Luis López Peinado ‘Pepegoles’, cuya camiseta defendió durante 10 temporadas, habiendo recalado en el Real Madrid en la campaña 1963%64, siendo cedido al Rayo Vallecano durante dos camapañas para regresar al club de Concha Espina en la temporada 1967/68 donde contiuó hasta la 1975/76, habiendo participado en un total de 147 partidos de los cuales fue titular en 138.

Joaquín Fidalgo, al igual que todos los integrantes de la peña y aficionados de la entidad blanca se muestran muy ilusionados con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, habiendo tenido unos comienzos muy buenos, esperando que el técnico tolosarra devuelva al club a la primera línea en todas las competiciones en las que participa. De momento, el Real Madrid marcha líder en el Campeonato de Liga nacional, con cinco puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, segundo en la tabla y máximo rival de los merengues, además de estar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, que clasifican directamente para los octavo de final, a pesar de su derrota del pasado martes frente al Liverpool (1-0) en Inglaterra.

En cuanto a la Cultural y Deportiva Leonesa también se muestran optimistas en que el club leonés pueda conseguir su objetivo de la permanencia en Segunda División, sobre todo tras la llegada de José Ángel Ziganda como entrador, habiendo cambiado su trayectoria con buen juego y buenos resultados, encontrándose actualmente fuera de los puestos de descenso a la 1ª Federación, aunque todavía queda mucha competición por delante, circunstancia que supondrá un importante paso adelante para conseguir la consolidación de la Cultural en el fútbol profesional.

Así lo indicaba el propio presidente peñista, «aunque todavia queda mucha competición por delante hasta que concluya la temporada tanto el Real Madrid como la Cultural están realizando una buena campaña, y creo que al final el equipo madrileño volverá a reinar en España y en Europa y el leonés puede conseguir contiunar en Segunda División la próxima temporada. De momento, ambos estácumpliendo con sus objetivos iniciales. Esperemos que todo sigue igual».

Una comida de confraternización será el hecho central de los actos conmemorativos del 71º aniversario