La AFE premia la calidad del jugador de la Cultural Leonesa Luis Chacón

Luis Chacón se ha convertido en un ídolo para los aficionados de la Cultural y en su segunda cesión al conjunto leonés, el futbolista está volviendo a ser diferencial como ya hizo el curso pasado. Ahí fue donde se ganaba a pulso el cariño y respeto de un club al que ayudó a recuperar la categoría de plata. Ahora, la Asociación de Futbolistas Españoles acaba de galardonarle como el mejor jugador del grupo I de Primera Federación de la pasada campaña. Un premio que recogerá el próximo lunes 10 de noviembre a las 18.00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas dentro de una gala que alcanza su cuarta edición.

El centrocampista logró anotar una docena de goles a las órdenes de Raúl Llona y tras ser cedido a la Cultural por el Deportivo de La Coruña. Una operación que se repetía el pasado verano ya con el equipo en Segunda División. El reto es dejar a la que ya considera su segunda casa en el fútbol profesional más allá del mes de junio. Titular intocable también para el Cuco Ziganda, Chacón marca diferencias en una parcela del juego —el ataque— donde los leoneses necesitan mayor talento.

Precisamente el «10» de la Cultural no podrá vestirse de corto este sábado en el regreso a Riazor por la cláusula del miedo. Será una baja más que sensible. Además de Chacón, el técnico José Ángel Ziganda tiene la duda de Javier Fernández 'Bicho' quien ya se perdió el último partido de liga por unas molestias musculares y, aunque no ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros, podría figurar en la expedición aunque previsiblemente para esperar desde el banquillo.

Tresaco está listo

El último nombre propio es el del extremo Rafa Tresaco, que resultó lesionado tras la tercera jornada en Gijón ante el Sporting (1-0) y que, una vez recuperado y tras casi dos meses y medio de inactividad competitiva, estaría en disposición de figurar también en la convocatoria, como ya adelantó Ziganda la pasada semana.

La Cultural visitará el estadio de Riazor en Segunda División más de seis décadas después de hacerlo por última vez. Fue en la temporada 1961-1962, donde coincidieron en la categoría de plata con el RC Deportivo.