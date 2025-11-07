Tres puntos de oro para el Atlético Astorga en La Eragudina

El Atlético Astorga regresa este sábado a La Eragudina después de su importante triunfo a domicilio frente al Lealtad. Lo hace para medirse al UD Ourense (16.30 horas) en un encuentro en el que los maragatos tratarán de alargar el excelente nivel mostrado en la Copa frente al Mirandés y en el encuentro de la jornada precedente en Asturias.

El rival no se lo va a poner fácil auque los de José Luis Lago buscarán reforzar su autoestima y de paso alcanzar varios objetivos. Uno el estrenar su casillero de triunfos en casa. Hasta ahora los dos que contabiliza los ha logrado lejos de La Eragudina a pesar de haber hecho merecimientos para alcanzar alguno como local.

Y otro el acercarse a la zona de salvación que no está tan alejada y que con los tres puntos en su zurrón podría incluso estar llamando a sus puertas.

Cara a cara van a verse las caras dos equipos que llegan de ganar sus últimos envites ligueros. Y en el caso de los gallegos nada menos que frente al líder Fabril. Los maragatos también solventaron su envite en positivo y eso sin duda alguna convierte el encuentro de esta tarde en una importante reválida para que el horizonte puede encontrar más claros.

La buena dinámica de los verdes que empieza a traducirse en resultados positivos es también un factor a tener en cuenta. Y en ello tiene mucho que ver la fiabilidad defensiva. No encajar goles o minimizar el daño del rival en ese apartado es algo esencial que los maragatos han ido mejorando y que frente a un equipo como el UD Ourense cuyo juego se basa mucho en su capacidad a la hora de generar ocasiones debe ser esencial.

También el poder aprovechar las ocasiones de gol. El Atlético Astorga necesita ser más eficaz en este apartado. Crea ocasiones, pero estas no se concretan de la manera más adecuada y eso ante el UD Ourense y el resto de rivales que llegarán en las siguientes jornadas se convierte en una piedra angular. El apoyo de la afición también debe ser esencial para que los de Lago pueda celebrar este sábado su primera victoria en La Eragudina. Y escalar posiciones en la tabla.