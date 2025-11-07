El Abanca Ademar inicia en Huesca otra maratón

La suspensión in extremis del partido contra Nava —hace un par de semanas— cortó en seco la gran dinámica que arrastraba el Abanca Ademar no solo en Liga Asobal sino también con el empate europeo en casa frente al Nexe. Ahora, tras el parón por selecciones, los leoneses tendrán que desperezarse este sábado de nuevo en la pista del BM Huesca (19.00 horas). Hasta la fecha este primer tramo de temporada está resultando más que notable para los de Dani Gordo, que aspiran a mantenerse en la parte alta de la tabla antes de iniciar otro maratón de partidos.

El entrenador ademarista destaca de su rival a los hermanos cubanos Cordiés —Frank y Samuel-, junto con Nacho Suárez, Nenadic o Tchitombi, aunque como jugador franquicia del conjunto oscense ha situado al pivote exbarcelonista Artur Parera, «con una muy buena mano y que ya cuajó una gran temporada en Puerto Sagunto", apunta. El técnico contará por primera vez en la temporada con el lateral sueco Oscar Lindqvist al que, de momento, irá incorporando al equipo de manera progresiva.

Sobre la posible desbandada que puede darse en la plantilla a final de temporada, Gordo justifica a Cayetano Franco. «Cada uno tiene sus tiempos, también el presidente —Cayetano Franco— que quiere tener la certeza económica y ajustado al milímetro el presupuesto para después hacer las ofertas».

Por su parte, José Nolasco, técnico del Huesca, se muestra optimista de cara a este partido ante el conjunto leonés tras haber superado la eliminatoria de Copa ante el BM Oviedo: “Solamente vamos a poder entrenar dos días antes del partido pero estamos en modo competición y si en Copa hicimos un buen partido y ellos tenían un juego muy parecido al Ademar nos ha servido de ensayo”, remarca el preparador.