El Huesca saca los colores a un mal Abanca Ademar

Publicado por Agencias Huesca Creado: Actualizado:

El BM Huesca cosechó una victoria de mucho mérito (35-30) a costa del Ademar León, que nunca pudo con el equipo oscense y que en los últimos quince minutos se vio desbordado por su rival quien a base de coraje y creer en la victoria se alzó con ella que le sirve para mejorar la clasificación y coger más confianza. Los porteros en los primeros minutos del partido fueron los protagonistas al parar todo los que les venía encima por lo que el marcador fue exiguo (1-0) en el minuto cinco, y después no es que mejoraran mucho ya que les costaba marcar goles ante las cerradas y ajustadas defensas.

Los empates en el marcador se sucedieron con el paso de los minutos en un intercambio de goles sin que ninguno de los dos equipos pudiera adelantarse en el marcador aunque el Ademar se adelantaba en algunos momentos que rápidamente era neutralizado por el Bada que nunca le perdía la cara al partido. Huesca no sólo mantendría el marcador igualado sino que adquirió un renta de dos goles (12-10), a falta siete minutos para el final de la primera parte que hizo que el entrenador de León pidiera tiempo ante el buen momento del rival, con Tekaya que paraba casi todo que llegaba a la portería local, llegándose al descanso con ventaja del conjunto oscense por dos goles (17-15).

Tras el descanso aumentó la ventaja del Huesca (19-15) pero en varios errores encadenados recortó el equipo leonés, aunque otra vez volvió a aumentar la ventaja en el electrónico hasta los cinco goles Bada Huesca, la máxima en el partido, (23-18) lo que obligó a pedir tiempo Ademar.

Ademar León reaccionó y se puso a un gol (24-23) sembrando ya las dudas en el equipo local que vio como en tres minutos se le iba la ventaja y tenía que volver otra vez a dar su mejor versión para aguantar el marcador pero otra vez a base de coraje buena defensa y claridad en el ataque volvió a tener una renta de cinco goles (28-23) a doce minutos para el final. Los últimos diez minutos fue de una lucha sin cuartel en la pista con el equipo oscense que quería la victoria y el Ademar León que no quería perder un partido que a priori era favorito y que vio cómo cada minuto que pasaba no sólo se le esfumaban las posibilidades sino que salía derrotado.

La segunda parte fue un suplicio para el conjunto leonés, desnortado y sin armas para plantarle cara a un Huesca muy superior