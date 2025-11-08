El Astorga cede un empate en el último suspito ante el UD Ourense
ATLÉTICO ASTORGA 1
Martín; Dani Ceínos, Jony, Jesu, Sellés, Albertín (Canito, min 61), Ayoub (Manso, min 84), David Álvarez (Ribeiro, min 70), Aleixo, Adri Álvarez (Ivi Vales, min 70) y Mario (Cervero, min 84).
UD OURENSE 1
Vizoso; Álvaro (Jaichenko, min 45), Labrada (Noel, min 61), Puime, Parrilla (Núñez, min 74), Miguel (Rufino, min 61), Justino, Champi, Gamarra, Samuel y De Prado (Vázquez, min 80).
Goles: 1-0, min 11: Mario; 1-1, min 90: Gamarra. Árbitro: M. Gómez. Amarilla a los locales Jony, Adri, Ayoub, Canito y Aleixo (2, exp. 90) y a los visitantes Prado, Labrada, Jaichenko, Parrilla, Gil, Gamarra y Otero. Est.: La Eragudina.
El Atlético Astorga sigue sin ganar en casa. Y eso no es por intentarlo. Esta vez los maragatos no pudieron pasar del empate (1-1) frente a un UD Ourense que hizo su gol en el último suspiro.