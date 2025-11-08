La Montaña gana a La Ribera otra vez

Publicado por Álvaro Quiñones Sariegos Creado: Actualizado:

Sariegos fue testigo de excepción de un nuevo triunfo de La Montaña contra La Ribera (46-41) en un corro que terminó con polémica porque se retiraron los dos últimos luchadores de La Ribera por no estar de acuerdo con la decisión arbitral.

La Montaña empezó con Iyán Villalba retando a La Ribera y respondía Víctor Redondo, pero el primer punto se lo llevaron los capitaneados por Florián Yugueros. Había cierta igualdad en el marcador mientras se sucedían los combates, hasta que llegó Nicolás García y derribó a trece luchadores, incluídas las cadetes juveniles y gran parte de las sénior femeninas. Sería la visitante Lucía López la primera de pesados quien derrotaría al que más tarde se haría con el Mazapán. Lucía cerraba gran parte de esa brecha venciendo a siete rivales. Fue Carlota Álvarez, una juvenil, la que consiguió frenarla.

Con La Montaña ya recuperada, el juvenil Sergio González tomaba la delantera y llegaba a los medios de categoría sénior donde David Fernández le pudo frenar. El siguiente destacado volvía a ser de los a la postre vencedores. Unai del Campo derrotaba a los tres semipesados de La Ribera y se veía las caras con el campeón Adrián Rodríguez a quien vencía para sorpresa de propios y extraños.

Llegados a este punto comenzó la polémica. Salía Víctor Hernández, que conseguía su victoria, pero se hizo daño en las cervicales. Los médicos salieron a atenderle, pero según los árbitros, tardaron más de dos minutos —tiempo que establece la normativa— y descalificaron al canario, que se fue visiblemente molesto. Jesús Quiñones era el siguiente y, aunque venció a Sergio González, se retiraba ante Rodrigo Fuentes por decisión propia. Abel Cabero, último luchador de La Ribera, hizo lo mismo, lo que le daba el triunfo a La Montaña y el gallo a Rodrigo Fuentes, que ni siquiera llegó a luchar. Once años de supremacía van ya para La Montaña.