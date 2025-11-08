Ziganda: «Los fallos nos penalizaron y fueron decisivos en la derrota»

José Ángel Ziganda, reconoció después de la derrota por 3-0 ante el Deportivo de La Coruña, que su rival fue superior. El navarro señaló que los errores defensivos marcaron el rumbo de este choque: «En el primer tiempo el plan salió, pero nos equivocamos gravemente. Teníamos una idea de cómo queríamos jugar y llegar, pero no acertamos, y el Deportivo nos superó con claridad».

El Cuco Ziganda, entrenador culturalista, señaló, pese al marcador adverso al descanso de 2-0 en contra: «Si lo analizo como entrenador, el plan nos salió y lo digo con 2-0. Tuvimos el balón, llegamos al área contraria, pero los fallos nos penalizaron y fueron decisivos para la suerte de este encuentro».