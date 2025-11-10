Las bolas pueden deparar un derbi

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Desde las 13.00 horas se celebra en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid el sorteo de la 2ª eliminatoria del Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey, que se celebrará a partido único los días 2, 3 y 4 de diciembre. Tal y como adelantó Diario de León hace una semana, en esta ocasión la proximidad geográfica se hace partiendo España en norte y sur, tras solucionar metiendo al Real Ávila en el sur el problema que se había generado al quedar separados en cada uno de los grupos Real Mallorca y Atlético Baleares. Dentro de norte y sur los duelos se volverán a hacer midiendo a los equipos de categorías más bajas ante los de las más altas. Y como el Ourense CF acude al sorteo no como escuadra de 1ª RFEF, sino como una de las que llegaron aquí a través de la Copa RFEF, desaparece la opción mínima que tenía la Deportiva de jugar ante un equipo de la máxima categoría. Ese privilegio será para el cuadro ourensano, cuya bola será la 1ª en extraerse. También los demás equipos de 3ª y 2ª RFEF quedarán emparejados contra conjuntos de 1ª División Profesional; los de 1ª RFEF se medirán ante conjuntos de la 2ª categoría de la LFP y los 6 restantes de 2ª División se enfrentarán entre ellos y jugarán en el campo del equipo cuya bola salga primero.

Por tanto y como adelantó Diario de León, los posibles rivales de la Deportiva serán estos 10: Cultural y Deportiva Leonesa, RC Deportivo, Real Sporting, Real Racing Club, Burgos CF, CD Mirandés, SD Eibar, SD Huesca, Real Zaragoza y FC Andorra, todos de 2ª LFP. En el caso de la Cultural, los posibles son estos 13: SD Ponferradina, Pontevedra CF, Racing Club Ferrol, Centre d’Eports Sabadell FC de 1ª RFEF y RC Deportivo, Real Sporting, Real Racing Club, Burgos CF, CD Mirandés, SD Eibar, SD Huesca, Real Zaragoza y FC Andorra de 2ª LFP.

Con todo ello, existe la opción de que haya un derbi entre Deportiva y Cultural en la Copa, algo que ha sucedido varias veces en la Historia, pero no pasa desde septiembre de 1999, cuando el equipo berciano, recién ascendido a 2ª División B, derrotaba 4-3 a la Cultural en una eliminatoria a partido único.

Son 56 los equipos que están pendientes del sorteo y en esta ronda todavía no entrarán los supercoperos, es decir, Real Madrid CF, FC Barcelona, Club Atlético de Madrid y Athletic Club.