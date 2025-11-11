Los 10K de Astorga miran a Gaudí

El club Astorga Running, organizador de la carrera 10K Ciudad de Astorga, ha anunciado de una forma muy imaginativa en sus redes sociales la fecha de la próxima edición 2026. El anuncio se ha realizado a través de un vídeo especial en el que el club revela que la carrera estará dedicada al centenario de Antonio Gaudí, ofreciendo así una edición temática que pretende ir mucho más allá de una prueba deportiva. La prueba va a seguir teniendo como prioridad que el corredor viva una experiencia propia de grandes eventos y a la vez sirva para que corredores de otras provincias puedan descubrir los encantos de la ciudad bimilenaria.

La 10K Astorga 2026 buscará que los participantes disfruten de una experiencia única, combinando deporte, cultura y patrimonio. Durante la prueba, los corredores podrán vivir de cerca el legado arquitectónico que Gaudí dejó en la ciudad, convirtiendo la carrera en un homenaje dinámico y participativo a su obra.

«Queremos que esta edición sea algo memorable. No solo es una carrera; es una oportunidad para que corredores y espectadores se sumerjan en la magia del modernismo y en la huella que Gaudí dejó en Astorga. Por eso hemos querido anunciarlo con un vídeo que refleja toda esa esencia», señalan desde el club Astorga Running. En las próximas semanas se dará a conocer más información sobre inscripciones, recorrido y actividades paralelas que acompañarán a esta edición tan especial.

Respecto al video promocional que ya se puede visualizar en las redes sociales el protagonismo de Antonio Gaudí a través de una recreación de su personaje con el Palacio Episcopal al fondo marcan esta puesta de lardo, más bien la cuenta atrás para la celebración de la carrera en el próximo curso. Eso sí, desde Astorga Running ya calientan motores para poder hacer realidad una nueva edición. Incluso más exitosa que la de 2025.

El video se puede ver en el enlace: https://www.facebook.com/reel/807126688982557?locale=es.

En el video promocional aparece un actor que hacede Antonio Gaudí delante del Palacio Espiscopal