Campeones y 'súper' de los aluches

El Campeón de Campeones, corro extraordinario organizado por la Federación de Lucha Leonesa y patrocinado por DIARIO DE LEÓN, de la mano con Unicaja, acude fiel a su cita como guinda de una gran temporada. Lo hace a partir de las 17.00 horas de este sábado en el pabellón de Puente Castro y con nada menos que 32 potenciales protagonistas (alguno con derecho como Moisés Vega y Sergio López que no podrán demostrar su clase al estar lesionados y otro como Ibai Gracia que por motivos de desplazamiento es duda).

Al mejor corro de la temporada acceden aquellos luchadores y luchadoras sénior que han reunido alguna de las siguientes condiciones: 1) Haber obtenido la victoria en, al menos, un corro de la Liga de Verano de la Regularidad 2024. 2) Haberse proclamado campeones de la Liga de Verano 2024. 3) Haber conquistado el Campeonato Provincial 2024.

En un Trofeo Diario de León-Unicaja Campeón de Campeones que también contará con protagonismo para la base, en ligeros y con Sergio López baja por lesión, Carlos Mondelo y Florian Yugueros parten como los rivales a batir aunque sin descartar a otros notables luchadores como Jesús Martínez, Alejandro Franco, Víctor Llamazares y Adrián Bandera.

En medios cinco candidatos a la gloria, empezando por el campeón de la Liga, David Riaño, y siguiendo por Fernando Rodríguez, José Luis García, Adrián García e Ibai Gracia.

Por lo que respecta a semipesados junto a Adrián Rodríguez se han ganado su presencia Rodrigo Fuentes y Moisés vega, aunque este último no acudirá al estar lesionado. Y en pesados con Pedro Alvarado que defiende el título de supercampeón logrado en pasado año, estarán en la lucha Abel Cabero y Sergio Florentin.

En la categoría femenina Priscila Martínez tendrá presencia en todos los pesos (el año pasado se impuso en dos y en la final por el supercampeonato caía frente a María Cabas). En ligeros estarán además María Cadenas e Isabel Justel.

Y en medios una amplia nómina de contendientes. Además de Priscila, Beatriz Riaño, Luz María Carcedo, Rebeca Martínez, Marta Llamazares, Estrella López y Lea Quillén.

En pasados y de nuevo con Priscila buscando el triunfo, la supercampeona de 2024, María Cabas. Y junto a ellas Lucía López y Edili García, rivales también con un enorme potencial.