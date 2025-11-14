Atlético Mansillés-Atlético Bembibre, el duelo de la incertidumbre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La undécima jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por la dificultad de los rivales destacando el derbi que enfrenta a Atlético Mansillés y Atlético Bembibre.

El Atlético Mansillés, que viene de caer frente al Santa Marta (2-0) recibe este sábado (16.00 horas) a un Atlético Bembibre que cayó goleado en su feudo (0-4) frente al Guijuelo, el gran candidato al ascenso. El duelo se presenta marcado por la incertidumbre porque los locales no conocen la derrota en su feudo, aunque han cedido dos empates en sus cinco comparecencias, mientras los visitantes muestran su fortaleza lejos de Bembibre donde han sumado diez puntos de los trece que lucen en su casillero.

La Virgen, tras el inesperado empate cosechado frente al Mirandés B (1-1) ejercerá esta tarde (15.45 horas) de anfitrión de un Santa Marta que marcha en puestos de play off y que lejos de su feudo ha sumado siete de los quince puntos disputados, aunque las dos derrotas sufridas fueron ambas por 2-1 frente a Cristo Atlético y Atlético Tordesillas. El Júpiter Leonés afronta también esta tarde (16.00 horas) en la capital charra un partido clave frente al Unionistas de Salamanca B en su lucha por salir de los puestos de alto riesgo y comenzar su escalada en la tabla.