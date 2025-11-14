Ziganda confía en otro triunfo en casa

Sumar los tres puntos en juego y desquitarse del mal sabor de boca que dejó la derrota y de los errores en defensa que abrieron las puertas al rival para anotar sus dos primeros goles. Ese es el objetivo y la ilusión que esbozó en su comparecencia el entrenador de la Cultural José Ángel ‘Cuco’ Ziganda

El reto no va a ser nada fácil, ya que enfrente tendrán los leoneses en el Reino el lunes a las 20.30 horas a un rival con historia y fútbol: el Málaga CF. Al que calificó como un equipo con un juego «dinámico, con mucha energía, valentía y que juegan igual fuera que en casa, aunque les hayan faltado unos últimos minutos para no dejar escapar algunos puntos y sumar».

El técnico navarro afronta el choque del lunes con ambición. «Tenemos ganas de darnos una alegría y también a la afición y lograr tres puntos que necesitamos», apuntó, y recordó la entidad de sus próximos rivales antes de que finalice el año después del Málaga como son el Cádiz, Granada o Eibar. «Hace tres o cuatro años estaban en Primera y, aunque tengan urgencia, presión o necesidad de puntos y tengan mucha historia o masa social, nosotros también la tenemos y queremos ganar por más motivo al ser además en casa», recalcó.

Lo que pretende recuperar el entrenador culturalista es la solidez defensiva perdida en los dos últimos compromisos ante Mirandés y Deportivo (frente a los sorianos encajó dos goles y con los gallegos la cifra se elevó a tres) porque, aseguró, «la defensa tiene que ser una garantía para cualquier equipo de Segunda que se precie y que quiera conseguir sus objetivos, porque hay que ser sólido, compacto y fiable».

En cuanto a la baja por lesión, en principio hasta principios de 2026, del delantero Rubén Sobrino, valoró su «experiencia y muchísimo trabajo gris, generando desde la banda amenaza a las defensas rivales», aunque confía en que el posible sustituto, que aún no tiene decidido, cubrirá su ausencia, con la opción de la vuelta de Collado a la titularidad al contar con un perfil similar.