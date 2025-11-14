Ziganda confía en otro triunfo en casa

Diario de León

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN. El técnico de la Cultural espera que el lunes los puntos se queden en el Reino de León frente a un Málaga al que alaba por su juego, pero al que «hay que ganar»

Ziganda en su comparecencia de ayer ante la prensa.

Miguel Ángel Tranca
León

Sumar los tres puntos en juego y desquitarse del mal sabor de boca que dejó la derrota y de los errores en defensa que abrieron las puertas al rival para anotar sus dos primeros goles. Ese es el objetivo y la ilusión que esbozó en su comparecencia el entrenador de la Cultural José Ángel ‘Cuco’ Ziganda

El reto no va a ser nada fácil, ya que enfrente tendrán los leoneses en el Reino el lunes a las 20.30 horas a un rival con historia y fútbol: el Málaga CF. Al que calificó como un equipo con un juego «dinámico, con mucha energía, valentía y que juegan igual fuera que en casa, aunque les hayan faltado unos últimos minutos para no dejar escapar algunos puntos y sumar». 

El técnico navarro afronta el choque del lunes con ambición. «Tenemos ganas de darnos una alegría y también a la afición y lograr tres puntos que necesitamos», apuntó, y recordó la entidad de sus próximos rivales antes de que finalice el año después del Málaga como son el Cádiz, Granada o Eibar. «Hace tres o cuatro años estaban en Primera y, aunque tengan urgencia, presión o necesidad de puntos y tengan mucha historia o masa social, nosotros también la tenemos y queremos ganar por más motivo al ser además en casa», recalcó.

Lo que pretende recuperar el entrenador culturalista es la solidez defensiva perdida en los dos últimos compromisos ante Mirandés y Deportivo (frente a los sorianos encajó dos goles y con los gallegos la cifra se elevó a tres) porque, aseguró, «la defensa tiene que ser una garantía para cualquier equipo de Segunda que se precie y que quiera conseguir sus objetivos, porque hay que ser sólido, compacto y fiable».

En cuanto a la baja por lesión, en principio hasta principios de 2026, del delantero Rubén Sobrino, valoró su «experiencia y muchísimo trabajo gris, generando desde la banda amenaza a las defensas rivales», aunque confía en que el posible sustituto, que aún no tiene decidido, cubrirá su ausencia, con la opción de la vuelta de Collado a la titularidad al contar con un perfil similar.

