Campeonato de oro para Javier Rabanal

Javier Rabanal ya tiene un nuevo trofeo en sus vitrinas. Se trata del que le acredita como campeón de Castilla y León de Montaña. Para el piloto leonés es el premio a su regularidad y resultados a lo largo de un certamen del que precisamente ya saboreó sus mieles en 2012.

En la última prueba del campeonato en Pedro Bernardo se decidía quien iba a ser el número uno de la temporada 2025. Y allí el piloto del Renault Clio Cup se salía con la suya. Y todo tras un largo certamen conformado de 11 pruebas (Navalacruz, Vega de Espinareda, Castroviejo, El Boquerón, La Covatilla, Riego de Ambrós, La Pizarra, Torre del Bierzo, Medinaceli, Parque del Castillo y Pedro Bernardo) donde cada participación fue una lucha por defender el liderato y donde tuvo que atacar y dar el 100% en cada una de las carreras.

Comenzó el campeonato ganando la primera en abril (Navalacruz) y terminó imponiéndose en la última (Pedro Bernardo). Además, gracias a todos los podios logrados a lo largo del campeonato alcanzaba la victoria con una gran diferencia de puntos sobre su rival directo Alfredo Sal (Porsche).

Javier se plantea dar el paso al Nacional, pero siempre condicionado por su trabajo (ingeniero de construcción de túneles) lejos de León, donde tiene su base de actuación: «Es complicado dar el salto, aunque un Campeonato de España tiene la mitad de pruebas que el Regional de Castilla y León», precisa el bicampeón de Castilla y León de Montaña de Turismos.

Todo para cerrar de la mejor manera posible una temporada en la que no quiso olvidarse de agradecer y dedicar este nuevo éxito a los patrocinadores, EPC Groupe, Laciana Natura, Roberauto, Nacar, Emico y Tunelan, y a «todos los aficionados que animan desde las cunetas y desde las redes sociales», apunta un satisfecho Javier Rabanal.