Reto de alta exigencia para el Atlético Astorga Astorga

El Atlético Astorga vuelve a tener una jornada viajera. Y de alta exigencia. Los maragatos, que la pasada jornada se quedaban con la miel en los labios saboreando su primer triunfo en casa hasta que el UD Ourense le empataba en el último suspiro, se desplazan este sábado a uno de los escenarios a día de hoy más complicados para sacar un resultado positivo, el del Bergantiños (17.00 horas de este sábado).

Aparcada ya definitivamente la Copa, en los últimos envites ligueros los de José Luis Lago han mostrado una cara más consistente que los ha llevado a sumar cuatro puntos de los últimos seis posibles.

Ahora buscarán seguir en esa senda para no perder de vista la zona de salvación de la que le separan a día de hoy tres puntos. Una victoria incluso, si le acompañan el resto de resultados de los equipos implicados, podría sacarle de esa zona. La empresa no va a resultar nada fácil, pero los maragatos ya han demostrado de lo que son capaces lejos de La Eragudina. Y es que las dos victorias que contabiliza en su casillero las ha logrado como visitante ante el Real Valladolid B y el Lealtad. Lástima que en casa, a pesar de sus merecimientos, el Atlético Astorga no haya tenido la suerte buscada.

Ahora el reto no es otro que el de un Bergantiños que solo ha cedido una derrota en lo que va de campeonato y que se encuentra ubicado en el cuarto peldaño de la clasificación con cinco victorias y cuatro empates que le permiten contabilizar 19 puntos.

El Atlético Astorga suma ocho y quiere más. Por eso está convencido, tanto el cuerpo técnico como la plantilla, de que manteniendo el tono de las últimas semanas el ogro no debe parecer tan fiero. Y el poder arañar un punto o tal vez los tres no es una idea descabellada. Eso sí, para ello debe mejorar su fiabilidad en ataque y sobre todo evitar que las llegadas de peligro del rival le hagan daño. Y es que los gallegos tienen anotado solo un gol más que los de José Luis Lago a su favor, pero cuando logra dar con la portería rival esos tantos valen su peso en oro.

En especial porque a la hora de defender solo ha encajado seis goles. Una tercera parte de los que arrastra el Atlético Astorga a día de hoy en su contra.