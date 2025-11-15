El Júpiter leonés se atasca

Publicado por A, Orozco Salamanca Creado: Actualizado:

UNIONISTAS B 0

Castillo, Pablo Pérez, Sergio Sánchez (Rafa, min 57), Hugo Martín, Hugo García, Ismael Hernando, José Manuel Torres, Óscar Cañedo, Hugo, José Manuel (Miguel, min 63), (Astu, min 57) (Álvaro Ramos, min 74) y David Mellado (Vaquero, min 63).

JÚPITER LEONÉS 0

Palomares, Nico Toca (Iker García, min 62), Juan Sánchez (Jairo, min 81), Marcos de la Riva (Jassem, min 81), Arturo Suárez, Álvaro Díez (Sergio Cuello, min 57), Oviedo (Kaua, min 65), Juan García, Vasconcelos, Aatif Magdi y Mario Aznar.

Árbitro: Héctor Juan Bustos (Comité de Castilla y León). Amonestó con cartulina amarilla al jugador local Ismael Hernando. Incidencias: Anexos del Helmántico en las pistas municipales.

Los charros, quizá por su condición de local, buscaron más la portería de Palomares y no tardarían en llegar las ocasiones por medio de Mellado, Josito y Cañedo, oportunidades que eran desbaratadas por el guardameta del Jupiter leonés, un Javier Palomares que firmó un gran partido. Cuando parecía que no había pasado nada, el árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos, lo dicho muy poco de ambos equipos, pero quizá más de Unionistas de Salamanca.

En la segunda parte apareció un Jupiter Leonés con la intención de hacerse más con el partido y asestar un golpe a Unionistas. Sin embargo, no fue así.

Después vinieron las sustituciones. Al doble cambio que realizó Unionistas contestó tajantemente Sergio Pallide quitando a Nico Toca y Choco y dando entrada a Iker y Sergio Cuello para buscar más verticalidad y contrarrestar los movimientos de los locales. Tan solo tres minutos después el filial culturalista hizo un nuevo movimiento, en esta ocasión sacando a Kaua, por un cansado Alejandro Oviedo. Los minutos pasaban y el Júpiter Leonés mejoraba, aunque es cierto que sin excesiva profundidad, pero sí la tenía Unionistas al gozar de las oportunidades más claras. Miguel la tuvo muy clara para adelantar a los locales, pero el 0-0 seguió reinando en Villares de la Reina hasta el final, con un Júpiter más que mediocre.