Multa de 200 € por ver a la Cultural

Algunos aficionados de la Cultural se llevaron un buen disgusto tras la alegría con la que salían este pasado lunes del Reino, después de la segunda victoria en casa de esta temporada de su equipo de fútbol al vencer al Málaga CF por 1-0, que supuso escapar de la zona de descenso y subir hasta la decimoquinta plaza de la tabla de Segunda División. La Policía Local, mientras se disputó el encuentro de la decimocuarta jornada de Liga, multó a un buen número de aficionados de los dos equipos por estacionar de manera incorrecta sus vehículos en los alrededores del coliseo culturalista. En estos casos, los tres puntos de la Cultural conseguidos frente al cuadro malagueño vinieron acompañados de un precio extra al del abono o al de la entrada del partido, con una sanción de 200 euros, que puede ser rebajada a la mitad (100 euros) por pronto pago.

Estas sanciones económicas en forma de multas no está siendo un hecho aislado durante este curso deportivo. El número de multas debido a estacionamientos incorrectos en los días de partido por la zona del estadio Reino de León suman un número considerable. Varios seguidores han expresado su malestar a través de mensajes y llamadas telefónicas a Diario de León. Solicitan en sus quejas soluciones tanto al Ayuntamiento de León como a la propia Cultural, porque las cerca de 700 plazas del parking subterráneo del campo de fútbol siguen cerradas al público, a pesar de que se reformó hace meses después de una inversión del Ayuntamiento de 1,2 M€.

El balón está encajado en el tejado del consistorio municipal, ya que la entidad deportiva elude dar explicaciones y sólo se limita a través de sus redes de aconsejar al aficionado que vaya a pie al estadio. ¿Y los abonados y los aficionados de los pueblos como van a ver al club de sus amores? ¿Y los que viven en las afueras hacen pierna también? El caso es que hay más de 10.000 abonados, y los accesos y parkings al estadio siguen sin ser los idóneos para un recinto que alberga eventos deportivos de primer nivel cada dos semanas. ¿Es normal que se adjudique por 1.230.000 euros las obras para habilitar 679 plazas de aparcamiento soterrado en el estadio municipal y que once meses después continúe sin prestar servico? Eso sí, sólo interesa el afán recaudatorio del ciudadano.