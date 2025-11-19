Diario de León

FÚTBOL | 1ª RFEF. Undabarrena reflexiona

«Poco a poco se está viendo que el juego que hacemos es eficaz»

Eneko Undabarrena, ayer en El Toralín.

Eneko Undabarrena, ayer en El Toralín.L. DE LA maTA

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Eneko Undabarrena reflexionó este miércoles sobre el juego de la Deportiva tras el 1-1 contra el Lugo: «Hay una diferencia entre jugar bien, jugar mal y jugar bonito o a lo que a mí me gusta. De este año puedo poner varios ejemplos. Creo que aquí lo hemos visto; fases en las que el rival tiene balón, el equipo descansa y cuando roba consigue hacer daño, y de igual manera, así también se puede jugar mal. Siempre pongo de ejemplo los primeros 15 minutos de la segunda parte de Mérida, que estás encerrado y te generan tres ocasiones clarísimas. Eso es jugar mal, pero creo que a nuestra manera estamos haciendo nuestro juego y poco a poco se lo está viendo que es eficaz».

En el entrenamiento de este miércoles no se ejercitaron Fede San Emeterio, Vicente Esquerdo y Pau Ferrer, previsibles bajas para Vigo. Para ese partido podría volver la defensa de 5.

tracking