«Poco a poco se está viendo que el juego que hacemos es eficaz»

Eneko Undabarrena reflexionó este miércoles sobre el juego de la Deportiva tras el 1-1 contra el Lugo: «Hay una diferencia entre jugar bien, jugar mal y jugar bonito o a lo que a mí me gusta. De este año puedo poner varios ejemplos. Creo que aquí lo hemos visto; fases en las que el rival tiene balón, el equipo descansa y cuando roba consigue hacer daño, y de igual manera, así también se puede jugar mal. Siempre pongo de ejemplo los primeros 15 minutos de la segunda parte de Mérida, que estás encerrado y te generan tres ocasiones clarísimas. Eso es jugar mal, pero creo que a nuestra manera estamos haciendo nuestro juego y poco a poco se lo está viendo que es eficaz».

En el entrenamiento de este miércoles no se ejercitaron Fede San Emeterio, Vicente Esquerdo y Pau Ferrer, previsibles bajas para Vigo. Para ese partido podría volver la defensa de 5.