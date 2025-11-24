La Cultural prevé cambios

La Cultural y Deportiva Leonesa SAD convoca este miércoles a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se va a celebrar en el estadio Reino de León, a las 15.00 horas, con nueve puntos en el orden del día.

Tras el previo informe de la presidencia, con Mohd Khalifa M F Al-Suwaidi como presidente del consejo de administración, se abordará el examen y la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad futbolística correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, para a contuación emprender el segundo punto en el orden del día: censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025. El tercer punto punto en el orden del día se refiere a la aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025. Justo antes de llegarse a al examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos para la temporada 2025-2026. El límite salarial de la Cultural y Deportiva Leonesa para la temporada 2025-2026 se fija en 6,9 millones de euros. Este presupuesto está en la parte baja de Segunda División y se destina a salarios de jugadores, cuerpo técnico y otros gastos deportivos.

Otro de los puntos importantes en el orden del día es el quinto con la renuncia y nombramiento de consejeros. Para es sexto queda la reelección de auditores. Para el séptimo está prevista la aportación en especie de los accionistas a los fondos propios de la sociedad anónima deportiva.

Con la delegación de facultades para elevar a público, el ocatvo, y la redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta se dará por finalizada.

Se trata de una serie de cuestiones importantes para la Cultural y Deportiva Leonesa, sobre todo con la renuncia y nombramiento de consejeros, además de la aportación en especie de los accionistas a los fondos propios de la sociedad anónima deportiva.

Las aportaciones en especie de accionistas a los fondos propios de una sociedad anónima deportiva (SAD) consisten en bienes, como activos tangibles (inmuebles, maquinaria) e intangibles (patentes, derechos), que los socios entregan a cambio de acciones en lugar de dinero. Para ser válidas, estas aportaciones deben ser valorables en dinero y su entrega se registra en el capital social, formando parte de los fondos propios de la empresa.

Los bienes aportados deben ser valorados económicamente de forma objetiva para determinar el valor de las acciones que se entregarán a cambio. Estas aportaciones se consideran parte de los fondos propios de la SAD y no son un ingreso, ya que no hay una contraprestación fiscal por ellas. La aportación en especie aumenta el capital social de la SAD, pero sin implicar un desembolso de efectivo.